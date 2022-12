No hemos tenido que esperar demasiado para ver otro adelanto de Oppenheimer, la próxima película de Christopher Nolan. Tras el primer tráiler a principios de mes, ahora tenemos otro adelanto. Y confirmamos lo que ya sabíamos: será otra locura del director de la mano de uno de sus actores fetiche, Cillian Murphy.

En el papel del físico teórico J. Robert Oppenheimer, basado en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy, Nolan tendrá la misión de contar la historia del creador de la bomba atómica. Dentro, por supuesto, del Proyecto Manhattan. Todo con el clásico tono de suspense y thriller por el que se caracteriza al director.

Filmado en IMAX, el director no ha escatimado en gastos para llevar al cine otro de sus más que seguros éxitos. Ya pudimos saber que para una de las escenas de acción de Oppenheimer, Nolan recreó una explosión nuclear sin usar CGI. Sin llegar al nivel de la bomba atómica, esto quiere decir que recrearon algo que podría haber sido igualmente peligroso para el equipo.

Nolan solo quiere estrellas para Oppenheimer

Cillian Murphy, protagonista de Oppenheimer, otras películas de Christopher Nolan y estrella de Peaky Blinders, no será la única estrella de la cinta.

También estará protagonizada por Florence Pugh, estrella de Viuda Negra, Jean Tatlock, Benny Safdie (Obi-Wan Kenobi), Edward Teller, Michael Angarano (Sky High). También con Robert Serber y Josh Hartnett (Halloween H20: 20 años después) y Ernest Lawrence.

El resto del reparto incluye a Rami Malek (Mr. Robot, BoJack Horseman(), Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2, Metallica: Through the Never), Dylan Arnold (Halloween Kills), David Krumholtz (The Ballad of Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: Una historia de Star Wars), Matthew Modine (The Dark Knight Rises), Josh Peck (Drake & Josh, The Wackness), Devon Bostick (Diary of a Wimpy Kid, Saw VI), David Dastmalchian (The Suicide Squad, Dune), Emma Dumont (The Gifted) y Olivia Thirlby (Y: The Last Hombre).

Si no hay cambios, podremos ver la película el próximo 21 de julio de 2023 en cines.