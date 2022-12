Si no surge ningún imprevisto, Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan, se estrenará el 21 de julio de 2023. Conforme nos acercamos a la fecha vamos conociendo más detalles de su largometraje, pero el más reciente seguramente causará demasiado interés entre los profesionales que hacen cine. El director británico siempre se ha distinguido por prescindir de la pantalla verde y los efectos visuales siempre que sea posible, y con Oppenheimer no habrá una excepción

A principios del presente año, Christopher Nolan ya había avisado que su objetivo era mostrar la mejor explosión nuclear en la historia del cine. Pues bien, parece que ha dado pasos importantes en este sentido.

En una entrevista con Total Film, Nolan dijo que logró recrear una explosión nuclear sin apoyarse en el CGI. Su declaración, desde luego, ha causado asombro, pues prácticamente todas las películas que han intentado mostrar este destructivo acontecimiento lo han hecho a través de los gráficos generados por ordenador. Oppenheimer, por el contrario, lo hará de una manera realista.

Pero antes de que salten las alarmas: no, Christopher Nolan y el equipo de Oppenheimer no hicieron una explosión nuclear de verdad, por supuesto. No obstante, se las ingeniaron para que la presentación visual fuera lo más cercana a una real.

"Creo que recrear la prueba Trinity [la primera detonación de un arma nuclear en Nuevo México] sin el uso de CGI fue un gran desafío. Andrew Jackson, mi supervisor de efectos visuales, a quien incorporé desde el principio, estaba viendo cómo podíamos hacer muchos de los elementos visuales de la película de manera práctica. Desde representar la dinámica cuántica y la física cuántica, hasta la prueba Trinity en sí misma".

Christopher Nolan en el rodaje de Oppenheimer | Total Film

Christopher Nolan, por otro lado, agregó que que recrear una explosión nuclear no solo es complicado por el fenómeno físico, sino también por las condiciones climáticas del lugar donde filman. Es decir, Los Álamos, en Nuevo México.

De momento, eso sí, el cineasta no explicó a detalle cómo su equipo logró recrear una explosión nuclear. Sin embargo, puedes estar seguro de que conocemos el proceso a fondo más adelante. Con Tenet, por ejemplo, fueron abiertos a mostrar cómo explotaron un avión real.

Oppenheimer es, sin duda, uno de los largometrajes más esperados del próximo año. Estará basada en la vida del físico estadounidense mientras participaba en el Proyecto Manhattan, la iniciativa que dio origen a la bomba atómica.

Además, Oppenheimer presume uno de los repartos más prometedores que se han visto en los últimos años: Cillian Murphy (Robert Oppenheimer), Florence Pugh (Jean Tatlock), Robert Downey Jr. (Lewis Strauss), Emily Blunt (Kitty Oppenheimer), Gary Oldman (Harry S. Truman), Matt Damon (Leslie Groves Jr.), James Remar (Henry Stimson), Rami Malek, Matthias Schweighöfer, Kenneth Branagh y Jack Quaid, entre otros.

Cillian Murphy, si bien ya ha participado en múltiples proyectos junto a Christopher Nolan, nunca lo había hecho en el papel principal. Sobre su experiencia dando vida a Oppenheimer, expresó lo siguiente: