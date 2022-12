A principios del presente año, Elon Musk dijo que en Tesla estaban trabajando para integrar Steam en sus vehículos. Hoy, gracias a la gran actualización de fin de año, la plataforma de videojuegos de Valve ya está disponible. Eso sí, es importante aclarar que no llega a todos los coches de la marca debido a los requerimientos de hardware.

En concreto, Steam solo está disponible en los Tesla Model S y Model X. Además, en ambos casos deben ser modelo 2022 o superior. ¿Por qué? Porque estos incorporan un ordenador interno lo suficientemente potente para correr gran parte del catálogo de Steam. Un punto adicional a considerar es que debes estar suscrito al paquete de conectividad premium.

Indudablemente, los Tesla Model S o Model X son los que mejor pueden aprovechar la integración con Steam, ya que en ambos disponen de una pantalla en la segunda fila.

Desde que Tesla anunció su intención de abrazar Steam, dejaron claro que su idea era que tanto los pasajeros de los asientos delanteros, como aquellos ubicados en la segunda fila, se pudieran divertir por igual. Evidentemente, al igual que sucede con los servicios de vídeo en streaming compatibles, el coche debe estar completamente detenido y parado.

Ahora bien, debido a que nadie en su sano juicio va a conectar un teclado y ratón en el interior de su Tesla, la única manera de jugar será con un mando compatible. Afortunadamente, Steam y los Tesla tiene soporte para muchos controladores con Bluetooth, incluyendo los de PlayStation y Xbox. De hecho, en el promocional de Tesla se puede observar el DualSense de la PS5:

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A