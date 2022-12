Mientras el mundo espera que Tesla cumpla la promesa de comenzar a producir en masa la Cybertruck, su camioneta eléctrica, una empresa ha decidido adelantarse y ofrecer un accesorio para convertirla en una autocaravana. Se llama Space Camper y consiste en un añadido que promete convertir la parte trasera del vehículo en una suerte de tienda de campaña equipada con cama, cocina, ducha y hasta paneles solares.

De acuerdo con el fabricante, el Space Camper es una estructura que se coloca sobre el techo de la Cybertruck de Tesla. El equipamiento está dotado de actuadores neumáticos que utilizan el compresor de aire incorporado en el vehículo para desplegarse o retraerse. La compañía asegura que el proceso para abrirlo o cerrarlo no tarda más de 30 segundos.

Una vez extendida de forma completa, el usuario debe desplegar el frente de la tienda de campaña y atarla a la parte trasera del vehículo. La estructura tiene una altura de prácticamaente 2,5 metros en su punto más alto, lo que promete el espacio suficiente para que cualquier persona pueda estar de pie en su interior.

El Space Camper promete acomodar una cama con espacio para dos personas. Mientras que algunas secciones del colchón se pueden reutilizar como mesas o butacas. Además, el dispositivo incorpora el espacio suficiente para almacenar todo lo necesario para las jornadas de campamento. Y el fabricante asegura que no limita el acceso a la caja trasera de la Cybertruck de Tesla, y que se integra sin problemas a su batería para dotar de energía a los distintos accesorios.

Space Camper quiere convertir a la Cybertruck la autocaravana definitiva

El Space Camper pesa poco más de 213 kilogramos y se instala sobre el techo de la Cybertruck utilizando una estructura que lo mantiene "colgando" cuando no se lo utiliza. Según la compañía a cargo de su desarrollo, el accesorio para el vehículo de Tesla está fabricado en "compuestos de grado aeroespacial". No obstante, los compradores pueden optar por incluir una cobertura en acero inoxidable. Esto añade otros 60 kilos de pesos, y unos cuantos miles de dólares más a la factura final.

Pese a los casi 300 kilogramos que le añadiría a la camioneta eléctrica, el fabricante asegura que su autonomía no se verá afectada. No obstante, hasta ahora no han brindado demasiados detalles al respecto. La firma, incluso, ha publicado un vídeo en el que muestra cómo funcionará su producto una vez que la Cybertruck se encuentre disponible. En los papeles, es un verdadero lujo. Quedará por verse si todas las promesas se cumplen.

En cuanto a su precio, prepárate para el sablazo. El precio base del Space Camper es de 24.000 dólares. Quienes deseen la cobertura de acero inoxidable tendrán que un extra de 4.000 dólares, y todavía se desconocen los precios de los accesorios adicionales. Entre ellos cosas como cocina, ducha, inodoro y extensores modulares para paneles solares. Una suma ridícula, considerando que la Cybertruck más barata, se anunció originalmente en 39.900 dólares. Aunque Elon Musk ha aceptado que es un precio imposible de cumplir, y será más.

Quienes deseen reservarlo, ya pueden hacerlo, previo pago de un mínimo de 100 dólares. Aunque se debe destinar sumas mucho más elevadas para tener prioridad en los pedidos y descuentos en accesorios. Los más optimistas pueden entregar hasta 10.000 dólares, aunque también hay niveles de 5.000 y 1.000 dólares.

En cuanto a la disponibilidad, el Space Camper estará disponible cuando la Cybertruck llegue al mercado. De no mediar nuevos retrasos, Tesla recién comenzará la producción masiva de su camioneta eléctrica a mediados de 2023. De modo que el accesorio para campistas todavía tiene un par de años por delante antes de dejarse ver en acción.