El INNO DAY de Oppo es un evento especial para Oppo. En él, la marca china presenta varias de sus tecnologías más vanguardistas. Algunas quedan en meros experimentos; otras, en cambio, acaban llegando al mercado poco después.

En esta edición, Oppo ha puesto el foco en tres dispositivos principales: OHealth H1, Air Glass 2 y MariSilicon Y. Cada uno de ellos forma parte de un campo: OHealth H1 es un dispositivo de salud, Air Glass 2 es un producto de AR y MariSilicon Y es un chip de audio.

El más llamativo quizá sea el OHealth H1. No necesariamente por sus capacidades, sino por lo que supone para la marca: la inauguración de una submarca enfocada en el segmento de la salud.

Este producto de reducidas dimensiones y peso –apenas 95 gramos– permite medir el nivel de oxígeno en sangre, hacer un electrocardiograma (ECG), llevar a cabo una auscultación cardíaca y pulmonar, medir la temperatura corporal, controlar el ritmo cardíaco y evaluar la calidad del sueño. Todo ello, en un único dispositivo que cabe en la palma de la mano.

El foco de este OHealth H1 de Oppo está claramente en el uso familiar, donde coexisten dispositivos como termómetros, medidores de oxígeno, etc. No obstante, la empresa deja entrever que sus ambiciones con esta nueva submarca no necesariamente terminan en ese espectro y también podrían llegar a apelar a clínicas u hospitales.

Las otras dos innovaciones de Oppo se centran en la realidad aumentada y el audio Bluetooth

Junto con el OHealth H1, Oppo también ha presentado la segunda versión de sus gafas de realidad aumentada: las Air Glass 2. Estas, en primer lugar, tienen un diseño más cercano al de unas gafas convencionales que el modelo previo. Un atributo sin duda fundamental si consideramos que se trata de un producto pensado para habitar en nuestro rostro. Para lograrlo, se han rediseñado algunos de los componentes –como los microproyectores– para hacerlos más ligeros y pequeños.

Estas gafas permiten, entre otras cosas, realizar llamadas de teléfono sin sacar el teléfono del bolsillo, ver indicaciones de mapas, traducir a otros idiomas en tiempo real, ayudar a personas con problemas de adición, etc.

Por último, Oppo ha presentado un nuevo chip de la familia MariSilicon, aunque, en este caso, no está enfocado en calidad de imagen, sino en audio, un campo en el que la empresa china tiene bastante reconocimiento.

El nuevo MariSilicon Y es uno de los primeros chips en usar la tecnología N6RF. Y, entre otras cosas, promete enviar, mediante Bluetooth, audio de gran calidad: 24 bits/192 kHz. La marca se suma así a una tendencia con cada vez más peso, pues empresas como Sony mediante Hi-Res o Qualcomm mediante Snapdragon Sound también están impulsando en la actualidad la mejora del audio transmitido vía Bluetooth.