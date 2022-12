Miércoles (o Merlina, en Latinoamérica), la serie en Netflix ha sido un éxito un tanto inesperado. Basado en el personaje de Wednesday Addams de la Familia Addams, cuenta los años de estudiante de secundaria en la Academia Nevermore y cómo intenta dominar sus poderes psíquicos.

Una de las escenas de la serie que se ha viralizado es aquella donde Miércoles (Merlina), la protagonista, baila al ritmo de Goo Goo Muck de los Cramps. Ahora los supervisores musicales de la serie han explicado como eligieron el tema, que además está volviendo a las listas de más escuchadas gracias a la serie.

Lo han comentado durante una entrevista con Variety. Jen Malone y Nicole Weisberg crearon una larga lista de reproducción de Spotify con diferentes temas, de diferentes artistas. "Pero los Cramps siempre estuvieron allí", aseguran. "Primero elegimos otra canción de la banda, Human Fly, pero esta terminó siendo Goo Goo Muck", explica una de ellas.

Malone, por su parte, explicó que la elección de los Cramps como banda en parte fue porque se alinean muy bien con la personalidad de Miércoles (Merlina). También se consideraron otros grupos góticos de la época, como Joy Division o Siouxsie, pero finalmente optaron por una canción divertida, que se parezca al personaje principal de la serie.

Goo Goo Muck ha tenido un crecimiento de un 9.000% en escuchas tras el estreno de Miércoles (Merlina)

Tras el estreno de Miércoles (Merlina) el pasado 23 de noviembre, el tema Goo Goo Muck de los Cramps ha tenido un incremento de un 9.000% en escuchas en plataformas de streaming. Esta viene incluida en el segundo disco de la banda, Psychedelic Jungle que se lanzó a la venta en 1981. No es la primera vez que la canción es utilizada como banda sonora de una producción. También se puede escuchar en La matanza de Texas 2 estrenada en 1986.

Otra de las canciones que se ha vuelto a popularizar gracias a Miércoles (Merlina) es Bloody Mary de Lady Gaga, lanzada en 2011 gracias a vídeos en TikTok bailando como Miércoles (Merlina). Incluso la actriz o la cantante han publicado vídeos participando en esta tendencia.

Es un fenómeno similar al ocurrido con Running Up that Hill de Kate Bush, una canción que originalmente se lanzó en 1985 en el disco Hounds of Love. Esta ha tenido una segunda, y mucho más exitosa, vida tras el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, donde se puede escuchar en una escena clave.

La influencia de las producciones de Netflix es grande. De hecho Running Up that Hill se convirtió en número uno, 37 años más tarde, en diversos rankings musicales. Además convirtió en la canción más antigua en lograr el primer puesto en la lista de temas populares en plataformas de streaming de Billboard.

Toda la primera temporada de Miércoles (Merlina) está disponible en Netflix. Producida por Tim Burton, se ha convertido en una de las series más exitosas de 2022 para la plataforma, con 341 millones de horas de visualización durante su primera semana de estreno.