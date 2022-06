Con cada temporada de Stranger Things hay un resurgimiento musical. Uno de los comentarios más vistos dentro de redes sociales o escuchados en conversaciones sobre la serie tiene que ver con su soundtrack, repleto de temas clásicos, joyas guardadas en el tiempo, y algunos temas olvidados. El estreno de la cuarta temporada ya dejó uno de estos últimos.

Agrupaciones como Bon Jovi, Scorpions, The Mamas & the Papas, The Surfaris o Ella Fitzgerald son algunos de los artistas que han sido utilizados como parte de la musicalización de los distintos capítulos de la serie. El grueso de las referencias a estas agrupaciones y artistas son temas icónicos, que marcaron y sirven para describir una época.

La sorpresa más reciente en relación con Stranger Things 4 y su musicalización tiene que ver con la canción “Running up that hill”. Este tema pertenece a Kate Bush y en la serie es el que Max, interpretada por Sadie Sink, escucha una y otra vez mientras camina por los pasillos de la escuela, extrañando a Billy, su hermanastro.

Stranger Things 4, música y furor

“Running up that hill” fue lanzado en 1985. La canción fue el primer single del álbum Hounds of love de Kate Bush. En ese momento, la pieza se posicionó rápido en distintas listas, alcanzando reconocimiento. Era una época distinta a la actual en cuanto a dinámicas de consumo: no se trataba de views y los temas se escuchaban a través de la radio, por lo general.

El detalle es que ahora, en 2022, iTunes ha reportado un incremento notable en las reproducciones de esta canción. De acuerdo con La Vanguardia, “Running up that hill” está encabezando el registro de temas más escuchados dentro del servicio. Este medio también señala que el auge no está resumido solo en esa plataforma. En Spotify y en YouTube también se dispararon las reproducciones.

Kate Bush fue una figura notable a finales de los 70’ y principios de los 80’. La cantante presentó un total de diez álbumes. Dentro de ellos, Hounds of love fue el cuarto. Este fenómeno se ha producido en otras temporadas de Stranger Things con otros temas. Sin embargo, no en todos los casos el regreso a las audiencias tuvo tanto éxito como “Running up that hill”.

Es parte del discurso planteado por la serie de Netflix, con un tono ochentero tanto en estética como en musicalización. Esto suele invitar a adultos y chicos a acercarse a una época que vivieron o que, dependiendo del caso, no conocieron pero con el relato les resulta interesante. Una mezcla que ha dejado buenos resultados en cuanto a views y, también, en reproducciones musicales.