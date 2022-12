El pasado 8 de diciembre, la FTC (Comisión Federal de Comercio) de Estados Unidos presentó formalmente una demanda contra Microsoft en un intento por bloquear la compra de Activision Blizzard King. Dos semanas después, finalmente los de Redmond han respondido al organismo, y de manera muy contundente. La compañía ya había avisado que, en caso de ser necesario, estaba lista para librar una batalla legal, incluso contra una institución gubernamental como la FTC.

El documento presentado por Microsoft se enfoca, principalmente, en resaltar que la compra de Activision no perjudica la competencia dentro de la industria de los videojuegos. Gran parte de la acusación interpuesta por la FTC profundizaba en que, bajo su criterio, Microsoft podría suprimir la competencia en el mercado de las consolas al absorber franquicias tan importantes como Call of Duty, World of Warcraft y Overwatch.

Microsoft insiste en que ha presentado propuestas a sus competidores para garantizar la permanencia de Call of Duty en otras plataformas y, de este modo, beneficiar a todos los jugadores. Sin embargo, no todos las han aceptado; haciendo clara alusión al caso de Sony. Pero más allá de ese ofrecimiento, en la empresa consideran que un solo juego no puede alterar el mercado, tal y como ha dejado entrever la entidad japonesa.

"La adquisición de un solo juego por parte del tercer lugar de los fabricantes de consolas [Microsoft] no puede cambiar una industria altamente competitiva. Particularmente cuando el mismo ha dejado claro que no retendrá el juego. El hecho de que, hasta ahora, el competidor dominante de Xbox [Sony] se haya negado a aceptar la propuesta de Xbox, no justifica el bloqueo de una transacción que beneficiará a los consumidores."

¿La FTC solo está protegiendo a la competencia?

Los dirigidos por Satya Nadella añaden que la función del organismo es evitar los monopolios para fomentar la competencia. Sin embargo, al intentar bloquear la adquisición de Activision, están obstaculizando la posibilidad de que una compañía ofrezca precios más competitivos y mejor contenido. "Es lo que se supone que las leyes antimonopolio promueven, no previenen”, comentan.

La FTC igualmente había puesto como ejemplo la compra de ZeniMax para demostrar que Microsoft retuvo algunos juegos de Besthesda para convertirlos en exclusivos; a pesar de garantizarle a los reguladores europeos que no lo haría. No obstante, los de Redmond negaron rotundamente esa acusación:

"Cualquier sugerencia de que las declaraciones de Microsoft a la Comisión Europea sobre ZeniMax fueron engañosas, es incorrecta. Microsoft dijo explícitamente que honraría los derechos de exclusividad existentes de Sony y abordaría la exclusividad para futuros títulos de juegos caso por caso, que es exactamente lo que ha hecho."

Microsoft añade, incluso, que la Comisión Europea está de acuerdo con esa postura. Ciertamente, el regulador del viejo continente ya había mencionado que Microsoft no ha violado ningún acuerdo en relación a la compra de ZeniMax.

La FTC ignora la realidad de la industria de los videojuegos, según Microsoft

La compañía de Seattle, por otro lado, dejó entrever que la FTC tiene un desconocimiento sobre cómo funciona la industria de los videojuegos actualmente. "La FTC ignora los grandes beneficios de la compra a favor de un intento distorsionado de ignorar los hechos y reescribir la ley antimonopolio y establecer un precedente para proteger a los competidores de Xbox de un daño hipotético que no tiene base en la realidad del mercado".

Sobre la idea de la FTC de que Microsoft limite la disponibilidad de los juegos a servicios como Xbox Game Pass o Xbox Cloud Gaming, la empresa dice que su objetivo es ofrecer diversas opciones a los jugadores.

Microsoft concluye su declaración mencionando que la FTC está protegiendo a "las compañías de juegos más grandes del mundo de una mayor competencia de Xbox", lo cual representa darle un giro a las leyes antimonopolio. “Cegada por el escepticismo ideológico de los acuerdos de tecnología de alto valor y por las quejas de los competidores, la FTC no solo ha perdido de vista la realidad de intensamente competitiva industria de los videojuegos, sino también los principios rectores de las leyes antimonopolio de nuestra nación”.

Por supuesto, esta es la primera de varias intervenciones que tendrá Microsoft para intentar recibir luz verde de la FTC para comprar Activision. Si bien todo apunta a que la adquisición llegará a buen puerto a pesar de tantos obstáculos, es muy posible que Microsoft tenga que dar concesiones significativas para satisfacer a todos los involucrados.