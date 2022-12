Una de las grandes compras del año ha sido la de Activision Blizzard por Microsoft. Aunque todo parecía un trámite más, como sucedió con Bethesda, se ha convertido en un enorme problema para los de Redmond. La FTC parece que quiere frenar la compra, y no está muy claro si al final se cerrará.

Microsoft se ha encontrado con dos problemas principales. Uno que aunque a simple vista no era un escollo, lo está terminado siendo. El otro, su principal competidor. La popularidad de Call of Duty es una de las grandes bazas para la compra, pero también el principal problema. Y es precisamente lo que está usando Sony para poner todo tipo de trabas a la compra.

En Xbox saben lo que supone Call of Duy no solo para la industria, también para las cuentas de Sony, y está haciendo todo lo posible para que el shooter de moda no sea un problema para la compra. PlayStation no lo ve así, y tiene miedo que, a medio plazo, una de la gallina de los huevos de oro pase a ser exclusivo. Microsoft ha despejado todas las dudas, pero sigue sin convencer a Sony.

Ahora, en un nuevo intento para suavizar las cosas con Sony (y con los reguladores), Microsoft ha ofrecido a Sony la posibilidad de incluir Call of Duty en su servicio de suscripción, PlayStation Plus. No está nada claro que esto vaya a cambiar la posición de Sony, que está siendo especialmente crítica en sus audiencias ante el regulador Británico, entre otros.

Según un informe de Bloomberg, Microsoft ha ofrecido a Sony los derechos para ofrecer los títulos de Call of Duty en PlayStation Plus. Todos los miembros de este servicio de suscripción podrían acceder a todo el catálogo de la franquicia. Y si Sony acepta esta oferta, es posible que también veamos lanzamientos desde el primer día para los juegos de Call of Duty en PlayStation Plus.

El problema principal es que este acuerdo va en contra del modelo de Sony frente a PlayStation Plus. La compañía no quiere a los grandes títulos (ni a sus exclusivos) en el servicio de suscripción, y menos en lanzamiento. De hecho, el catálogo de PlayStation Plus, comparado con Game Pass, es bastante malo, tanto por la cantidad como la contemporaneidad de sus títulos.

Poner Call of Duty en PlayStation Plus va en contra del modelo de negocio de Sony

No hace mucho, y aprovechando el lanzamiento de las nuevas modalidad del Plus, el máximo responsable de PlayStation, dejó claro que los first-party de la compañía japonesa no se publicarían en su lanzamiento en el Plus nueva suscripción, aunque no cerraba la puerta: "Así que no quiero dejar nada escrito en piedra en este momento. Todo lo que estoy diciendo hoy es sobre nuestro enfoque a corto plazo. Con la forma en la que funciona ahora nuestro modelo de publicación no tiene ningún sentido. Pero las cosas pueden cambiar muy rápido en esta industria, como sabemos todos".

En realidad es lógico para Sony. Tiene el dominio de mercado de consolas, al menos en términos de unidades vendidas. Y además no solo se lleva el margen por cada venta del juego que no está en el Plus, también el fee de que los desarrolladores publiquen en su plataforma. Y además, los usuarios, si quieren usar las funciones online, también tienen que pagar el Plus.

De hecho, Call of Duty es el máximo exponente de esta estrategia en PlayStation: récord de ventas en PlayStation, y además todos los que juegan al multijugador pagan puntualmente el Plus. En Warzone, que es gratis, no necesitas Plus, pero Sony se lleva un bien pico de cada micropagos, skin vendida o packs de monedas compradas. Para PlayStation, es un Win-Win en todo los sentidos, y colocar Call of Duty en el Plus sería una mala estrategia a corto plazo. ¿Para qué estropear un buen apaño?

Por todo ello, no está nada claro que Sony acepte el nuevo trato. Y de hecho, para los japoneses la mejor noticia es que no la compra finalmente no se llevase a cabo. Pero con todo, si al final la FTC y el regulador británico dan luz verde a la fusión, más le vale a Sony haber llegado a algún tipo de acuerdo. Puede ganar mucho, o perder mucho.