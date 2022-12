Death Stranding se suma a la larga lista de juegos que se están preparando para dar el salto a la gran pantalla. Variety reporta que Hideo Kojima se ha aliado con Hammerstone Studios para desarrollar y producir una película basada en su aclamado videojuego de PlayStation.

Los detalles con respecto al largometraje son escasos, por no decir nulos. El citado medio indica que la historia introducirá nuevos elementos y personajes, por lo que todos los caminos apuntan a que no necesariamente se tratará de una adaptación directa del juego que se estrenó en 2019.

Así las cosas, aún es demasiado pronto para conocer con especificidad sobre qué tratará la película de Death Stranding. No obstante, la intención de producir un filme basado en el título de Kojima Productions no sorprende, considerando su alta cantidad de cinemáticas. De hecho, el videojuego original incluye más de 11 horas de secuencias que complementan la experiencia jugable.

Queda claro que cualquier proyecto que involucre a Hideo Kojima puede entregar resultados inesperados. Por ello, también resulta un misterio qué sucederá con el reparto de la película de Death Stranding. Si se tratara de una adaptación directa, la producción tendría la selección de actores más obvia de la historia.

No olvidemos que la cara visible del juego es Norman Reedus (The Walking Dead), quien encarna a Sam Porter Bridges, el protagonista; en tanto que Mads Mikkelsen hace lo propio con Cliff Unger. Pero también ha incorporado a la actriz francesa Léa Seydoux, al cineasta Guillermo del Toro, y hasta al comediante Conan O'Brien en un cameo.

Death Stranding tendrá su película

"Este es un momento crucial para la franquicia y tengo muchas ganas de colaborar con ellos para llevar Death Stranding a la pantalla grande", aseguró Hideo Kojima. Mientras que Alex Lebovici, de Hammerstone Studios, remarcó que el largometraje no será como ninguna otra adaptación cinematográfica de un videojuego vista a la fecha. Indicó, además, que la propuesta será "íntima y conectada a tierra".

"Nuestro objetivo es redefinir lo que podría ser una adaptación de un videojuego cuando tienes libertad creativa y artística. Esta película será una auténtica producción de Hideo Kojima". Alex Lebovici, de Hammerstone Studios.

Por lo pronto, no se han mencionado fechas para el inicio del rodaje, y mucho menos para su estreno. Tengamos en cuenta, además, que la película de Death Stranding se ha confirmado apenas días después del anuncio oficial de Death Stranding 2, la secuela del juego de 2019.

La segunda parte del videojuego de mundo abierto se presentó oficialmente durante The Game Awards 2022, aunque su desarrollo era un secreto a voces. La nueva entrega promete estar cargada de mucho de lo ya visto en la original, y las cinemáticas reveladas durante el evento son una clara prueba de ello.

Death Stranding 2 será, en principio, exclusivo de PS5. El título se está desarrollando con el Decima Engine, el motor gráfico de Guerrilla Games, uno de los estudios que pertenece a PlayStation.

Si la película de Death Stranding no es una adaptación directa del juego original, ¿es posible que sirva de nexo entre este y su secuela? Por lo pronto, es imposible saberlo. Esto no solo depende de algo tan lógico como la fecha de estreno de Death Stranding 2, que por ahora es un misterio, sino de las ideas que surquen la mente de Hideo Kojima.

Aunque también debemos tener en cuenta que, Death Stranding no ha sido un videojuego del gusto de todos. Si bien ha sido aclamado por la crítica y los seguidores de Hideo Kojima, la experiencia no ha sido igual para los jugadores más casuales. Por ende, la adaptación cinematográfica también deberá lidiar con ese desafío: ser atractiva para todo el público amante de la ciencia ficción con componentes de terror, y no solo los fanáticos del juego.