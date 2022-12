Desde que asumió el control de Twitter, Elon Musk puso en marcha un brutal recorte de gastos. Algo que no solo quedó en evidencia con los despidos masivos, sino también con la decisión de cortar las tarjetas de crédito corporativas, eliminar los servicios de cafetería, y hasta al negarse a pagar la renta de sus oficinas o por servicios ya recibidos. Pero esto es solo una pequeña parte de su estrategia de "cortar, cortar y cortar", como ha sido definida por sus laderos. Al punto tal que, en las últimas semanas, los propios empleados de la red social se han visto obligados a llevar su propio papel higiénico al trabajo.

Según reporta The New York Times, esto se debe a que Elon Musk ha decidido eliminar los servicios de limpieza en sus instalaciones estadounidenses. Los baños en las oficinas de Twitter ya llevan bastante tiempo sin atención, lo que, además de traducirse en suciedad, implica la ausencia de elementos de aseo tan preciados como el papel sanitario. Motivo por el cual, los trabajadores han optado por llevar rollos desde sus casas para cubrir dicha faltante.

La falta de higiene no es un problema menor en Twitter. De acuerdo con el citado medio, la semana pasada la compañía despidió al personal de limpieza de sus oficinas en Nueva York, e hizo lo propio con 10 integrantes del equipo de seguridad corporativa. Todo esto lleva a pensar que la intención de Elon Musk es cerrar uno de los dos edificios que la empresa utiliza actualmente en la Gran Manzana.

En San Francisco, California, donde se encuentra la sede central de la red social, ha sucedido algo similar. Los empleados a cargo de los servicios sanitarios fueron desvinculados después que realizaran una huelga en reclamo de mejores salarios. Desde entonces, la situación ha llegado a niveles impensados.

La falta de higiene en las oficinas más importantes de Twitter no se limita a baños sucios o sin papel higiénico. En su intento por recortar costes inmobiliarios, Elon Musk ha compactado el espacio para que los empleados antes distribuidos en 6 pisos ahora trabajen en solamente 2. Los cuatro restantes han sido cerrados. Esto ha llevado a que las instalaciones se vean inundadas de "olor corporal y de restos de comida".

Elon Musk cree que Twitter puede funcionar sin oficinas, papel higiénico ni servidores

Si crees que los empleados de Twitter llevando su propio papel higiénico a la oficina es solo un dato anecdótico, puede que tengas parte de razón. Pero deja en claro cuál es la dinámica que ha instaurado Elon Musk desde que puso un pie en las instalaciones de la red social.

La periodista Zoë Schiffer, de Platfomer, indicó ayer que la intención de la compañía es cerrar sus oficinas de Seattle. Un dato no menor, considerando que se trata del segundo hub de ingeniería más importante que posee Twitter fuera de San Francisco. De acuerdo con un correo electrónico filtrado, la intención es que los empleados continúen trabajando desde sus casas.

Pero si Twitter puede funcionar sin oficinas ni papel higiénico, seguro que también puede hacerlo sin servidores, ¿verdad? Al parecer, Elon Musk no solo se lo ha preguntado, sino que lo ha puesto a prueba. El NYT asegura que el magnate ordenó que se apagara el centro de datos que la compañía posee en Sacramento, California, para abaratar costes. ¿Cuándo? En Nochebuena, por supuesto.

Si bien los usuarios no sufrieron inconvenientes inmediatos por el cierre del datacenter de Twitter, la determinación no estuvo exenta de polémicas. Según exempleados de la compañía, la decisión pudo haber provocado la pérdida de datos y de hasta un 30% del poder computacional de la red social. Y si los servidores hubieran continuado funcionando, habrían sido de gran ayuda para aliviar las interrupciones que sufrió la plataforma el pasado miércoles.

Pero esto no es todo. Si bien Elon Musk presumió que el cierre del centro de datos no trajo consecuencias negativas a la compañía, para ciertos trabajadores no fue así. La caída de los servidores impactó en sistemas internos, por lo que se convocó a algunos ingenieros a trabajar previo a la Navidad para recuperarlos.

¿Estará dando resultados el recorte de gastos impulsado por el magnate? Aparentemente, Twitter se ha ahorrado 500 millones de dólares en "costes no laborales" desde principios de noviembre. Una cifra notable, pero cuyo impacto en el camino hacia la ansiada rentabilidad aún no se puede medir. Los encargados de materializar las órdenes de Elon Musk son Jared Birchall, su mano derecha, y Steve Davis, CEO de The Boring Company.