Emancipación de Antoine Fuqua (disponible en Apple TV+), no es una película sencilla ni pretende serlo. No solamente narra los horrores de la esclavitud, sino que, además, profundiza en la posibilidad de la redención. Todo, a través del personaje encarnado por Will Smith. Una figura que permitió que la crueldad, la violencia y la deshumanización de la esclavitud quedaran registrados fotográficamente.

En 1863, Peter (cuyo apellido parece haber sido Gordon) permitió que las terribles cicatrices de latigazos en su espalda fueran registradas en imágenes. La serie fotográfica, quizás una de las más importantes de la historia, se convirtió en un testimonio veraz e incontestable sobre el sufrimiento, ahora retratado en Emancipación. Publicadas en medios tan relevantes como Harper’s Weekly y The Independent, lo que aseguró su difusión en buena parte de Europa.

El documento gráfico muestra el torso de Peter desnudo. El hombre se encuentra de espaldas y en su piel, puede apreciarse un gran nudo de cicatrices queloides. Las marcas, provocadas por las sucesivas tandas de latigazos que Peter sufrió durante la época en que fue esclavo, aterrorizaron y conmovieron a lectores de todo el mundo. Pero mucho más que eso, promovieron la discusión acerca de la Guerra Civil estadounidense como algo más que un conflicto político.

La fotografía más conocida, en que puede verse a Peter sentado a solas con la espalda expuesta, terminó por titularse simplemente “Peter azotado”. La imagen se volvió un ícono sobre la lucha abolicionista. Una, que además ilustró de manera detallada los brutales castigos a los que la población negra era sometida. Los medios fotográficos, que por entonces eran considerados algo más que una curiosidad, se convirtieron en un poderoso registro. En especial, luego que la fotografía se difundió como una prueba legal acerca de la violencia que se infligía en campos de cosechas y plantaciones.

Emancipación: un largo recorrido hacia la libertad

No obstante, la historia de Peter es mucho más significativa que la imagen en la que aparece y gracias a la cual, pasó a la historia. En marzo de 1863, fue uno de los esclavos que escapó de la plantación de 3.000 acres (12 km²) de John y Bridget Lyon. Se trató de un riesgo mortal. La mayoría de los prófugos en situaciones parecidas eran ejecutados, sin amparo de la ley más de la decisión de sus propietarios. Peter contaría después que logró evadir la persecución de los sabuesos y la avanzadilla de cazadores, restregándose cebollas por la piel.

El escape resultó una decisión desesperada. El capataz de la plantación, Artayou Carrier, era conocido por su extrema crueldad. Al mismo tiempo, por ser uno de los objetivos de las posibles leyes abolicionistas, que castigarían a cualquier torturador. Consciente que Peter o cualquiera de los esclavos evadidos podían ser una prueba en sí mismos, Carrier encabezó una concienzuda partida de búsqueda. Por último, se ordenó que cualquier esclavo capturado fuera asesinado como castigo ejemplarizante para el resto.

Peter logró escapar a través de 64 kilómetros, hasta alcanzar al Cuerpo XIX de la Unión que se encontraba en Baton Rouge. Peter entró a formar parte del ejército de inmediato. El proceso de admisión, incluía una revisión médica. Fue entonces, cuando los miembros del personal médico, descubrieron las espantosas cicatrices en la espalda de Peter. Más tarde, un informe médico con fecha del 2 de abril de 1863, explicaría a detalle que las lesiones correspondían “en forma y en gravedad” a las de latigazos.

Un momento para la historia

Para el momento del alistamiento de Peter, el fotógrafo William D. McPherson, se encontraba en el campamento. Fue gracias a su iniciativa y a la de su socio, que, finalmente, se llevó a cabo el histórico registro fotográfico. Se trató de un momento crucial, no solamente para la causa abolicionista. También un precedente cultural de considerable valor a futuro. Los diversos reportajes, fruto del conjunto de imágenes, se publicaron en repetidas ocasiones y formaron parte de complejos debates en el poder estadounidense.

Peter continuó sirviendo como soldado. Los últimos datos históricos registrados acerca de su vida, fue su actuación durante el llamado sitio de Port Hudson en mayo de 1863. Poco después, Peter desapareció de los registros oficiales, por lo que se supone, pudo haber muerto durante la batalla.

No obstante, su legado trascendió generaciones. La película Emancipación rinde un sentido tributo no solamente a Peter Gordon, sino a todas las víctimas de la esclavitud. Pero en especial, la fotografía titulada “Peter azotado” se convirtió en un emblema sobre la búsqueda de la justicia en medio de una época turbulenta. Algo que el film de Antoine Fuqua refleja con cuidadoso detalle y sensibilidad.