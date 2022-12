La serie The Walking Dead comenzó lo que parece un amplio recorrido por lugares completamente nuevos. Su Instagram oficial mostró nuevas imágenes de Dead City, el esperadísimo spin-off de la serie original. El juego de fotografías muestra el regreso de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan).

En la primera imagen, Maggie luce un aspecto por completo nuevo y parece aguardar en un bar. Es evidente que han transcurrido algunos años desde el final de temporada de The Walking Dead y que el personaje se encuentra muy lejos de Alexandria.

En la segunda, Negan mira por un balcón en actitud relajada, lo que deja claro que los rumores sobre la evolución del personaje son ciertos. Como ya se vio en la undécima temporada de The Walking Dead, el otrora violento líder sigue un camino de redención. Uno que, de hecho, le llevó a compartir con Maggie una de las escenas más emocionantes del capítulo cierre de la serie.

En el argumento, ambos personajes sostienen una significativa conversación que deja claro que, a pesar de su reciente alianza, Maggie es incapaz de perdonarle. Con todo, Negan sigue su tránsito hacia una mayor comprensión de su papel como cabeza visible de los supervivientes.

Por último, la tercera y más reveladora imagen capta una escena en la que Maggie sostiene un cuchillo contra la garganta de Negan. Aunque este último no parece preocupado o, al menos, no inmediatamente en riesgo. Lo que podría demostrar que la tensa relación entre los dos personajes continuará siendo el centro motor en el argumento de Dead City.

Dead City, un nuevo camino por un mundo en escombros

El grupo de nuevas imágenes de Dead City muestra que la icónica serie original tiene todavía mucho que contar. A pesar de su reciente final, todo indica que el universo que rodea a la clásica historia de zombis televisivos apenas comenzó su expansión. Lo cual, por supuesto, incluye una nueva revisión a varios de sus personajes emblemáticos. Todo un riesgo argumental que podría convertir a la franquicia en un experimento de largo alcance que apenas comienza a mostrar su ambición.

Jeffrey Dean Morgan como Negan en The Walking Dead: Dead City _ Temporada 1 - Foto: Peter Kramer/AMC

Hasta ahora son seis el número de series derivadas de The Walking Dead que se encuentran tanto en producción temprana como con fecha de estreno. Dead City se anunció en marzo bajo el título Isle of the Dead. Pero en agosto cambió su nombre por The Walking Dead: Dead City. No se trata de un cambio sutil. En realidad, supone que el relato se enfocará en Negan y Maggie como testigos privilegiados de lo ocurrido después del final de The Walking Dead.

Como se recordará, tras la toma de Alexandria y convertir al lugar en un espacio insular pacífico, la serie dejó claro que la narración continuaría fuera de sus muros. Lo que incluye un ángulo novedoso a una etapa marcada por una relativa paz en mitad del largo tránsito apocalíptico de la historia.

¿Qué historias quedan por contar en The Walking Dead?

El capítulo final de la icónica serie de zombis dejó la puerta abierta a todas las historias derivadas ya anunciadas y en producción. Por un lado, Rick y Michonne aparecieron para las últimas escenas del final, dejando claro que su relato vuelve a incorporarse al tronco principal de la historia. Al otro extremo, Daryl se despidió de Carol para, en apariencia, recorrer su propio camino.

También Maggie dejó claro que quería explorar el mundo, lo que emparentó la línea narrativa de su personaje con lo visto sobre ella en la novena temporada. Algo que incluye profundizar en lo que ha ocurrido más allá de los conocidos lugares que mostró The Walking Dead.

Según se reveló, la trama de Dead City ocurrirá años después de The Walking Dead y se centrará en una exploración de Nueva York. Todavía no hay datos que confirmen por qué se escogió la ciudad como destino de los personajes. Mucho menos el motivo por el cual Negan y Maggie estarán juntos en una aventura, cualquiera sea su naturaleza. Habrá que aguardar hasta abril del 2023, fecha de estreno de la serie, para conocer la respuesta.