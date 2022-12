No podíamos despedir el 2022 sin una nueva tendencia que impactara a todo internet. ChatGPT siguió la estela de otras propuestas de inteligencia artificial que, a lo largo del año, nos maravillaron por sus sorprendentes capacidades. Pero incluso aunque hoy en día seguimos sin poder creer que una IA tenga la capacidad de redactar texto con tal nivel de calidad, en el futuro podría ser vista como un "juguete aburrido". Así se refirió Sam Altman, CEO de OpenAI.

Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que ChatGPT perderá capacidades o que se hará demasiado ‌mainstream hasta pasar desapercibida en la cotidianidad, sino que en camino vienen tecnologías todavía más extraordinarias. Eso es precisamente lo que el mencionado directivo ha querido explicar a través de su cuenta de Twitter.

"Habrá momentos aterradores conforme avanzamos hacia sistemas de nivel AGI [Inteligencia Artificial General] y disrupciones significativas, pero las ventajas pueden ser tan sorprendentes que bien vale la pena superar los grandes desafíos para llegar allí. Veremos grandes beneficios a lo largo del camino: harán que ChatGPT parezca un juguete aburrido."

