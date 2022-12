A Apple se le acaba el tiempo para poder cumplir una de las promesas que hizo en 2021 tras la compra de Primephonic. La compañía, en concreto, confirmó en 2021 que lanzaría una app independiente de música clásica que llegaría “el año que viene” (es decir, este 2022) y que “combinará la interfaz de usuario” del mencionado con “prestaciones adicionales”. El año, sin embargo, está a punto de terminar, y no hay rastro de un cercano lanzamiento, pese a que Primephonic lleva meses sin estar disponible para los usuarios.

Si bien es cierto que todavía quedan unos días para que termine 2022, es poco probable que Apple anuncie la app independiente de música clásica en las próximas semanas. Sobre todo, teniendo en cuenta que iOS 16.2 se lanzará en las próximas horas. Lo hará, además, con novedades que ya han sido confirmadas por la compañía. Entre ellas, el nuevo modo karaoke de Apple Music y una nueva aplicación que poco tiene que ver con los servicios de música. La firma dirigida por Tim Cook, por otro lado, no ha revelado ningún otro detalle de la app independiente desde que confirmó la compra de Primephonic el pasado 30 de agosto de 2021.

El servicio de Primephonic, sin embargo, lleva desde septiembre de 2021 inoperativo a causa de la adquisición por parte de Apple. Los usuarios que previamente se registraron en la plataforma dejaron de tener acceso a ella desde el año pasado. Como compensación, la compañía de Cupertino les ofreció 6 meses gratis de Apple Music “con acceso a cientos de miles de álbumes de música clásica”. Primephonic, por su parte, insertó en su web un comunicado en el que enfatizaban en que se encuentran trabajando “en una nueva e increíble experiencia de música clásica de Apple”. Advirtió, además, que llegaría “a principios del año que viene”.

El lanzamiento de la app música clásica de Apple parece seguir en pie

Que Apple incumpla su promesa, no obstante, no quiere decir que no vaya a lanzar la esperada aplicación independiente de música clásica. De hecho, durante los últimos meses hemos visto una gran cantidad de referencias que confirman el avanzado desarrollo de la app. Incluso, el código de la versión de iOS 15.5 reveló el posible nombre oficial de la app: Apple Classical.

Macrumors, además, ha comprobado que el comunicado de Primephonic se actualizó el pasado 9 de marzo de 2022, destacando que el servicio llegará “el próximo año”. Es, por tanto, otro indicio de que no veremos la app independiente de música clásica de Apple hasta, al menos, 2023.

En cualquier caso, Apple todavía tiene un par de semanas de margen para, al menos, confirmar el futuro lanzamiento y algunas de las funciones de Apple Classical. O incluso publicarla oficialmente en la App Store. No sería extraño, eso sí, ver un cambio de rumbo en el proyecto. Por ejemplo, que la compañía simplemente añada las ventajas que prometió en un comunicado en la propia app de Apple Music con una nueva versión de iOS.