A mediados de 2021, Apple anunció una serie de medidas cuyo fin era proteger a los menores que usan sus dispositivos. Una de las propuestas era escanear las fotos del iPhone para buscar material de abuso infantil. Después de más de un año de críticas, los de Cupertino han cancelado su iniciativa, según informa The Wall Street Journal.

La noticia, desde luego, es un tanto sorpresiva, pues Apple se había mostrado firme en seguir adelante pese a las quejas de sus usuarios. Incluso fue reiterativa en dejar claro que el escaneo de fotos siempre ocurriría dentro del dispositivo, no en servidores externos. No obstante, esto no fue suficiente para calmar las aguas.

Ahora, en lugar de escanear las fotos del iPhone, la compañía dedicará esfuerzos para ayudar a evitar situaciones de abuso infantil a través de la propia seguridad de sus dispositivos y servicios. Craig Federighi, vicepresidente de software de Apple, declaró lo siguiente al citado medio:

"El abuso sexual infantil puede evitarse antes de que ocurra… Ahí es donde estamos poniendo nuestra energía en el futuro." Craig Federighi

Es por esta razón que, hoy mismo, Apple anunció Advanced Data Protection, que es básicamente la expansión del cifrado de extremo a extremo a casi toda la información que almacenas en iCloud. Anteriormente, el servicio solo ofrecía este nivel de seguridad en 14 categorías de datos, pero con esta actualización se eleva hasta 23.

Entre la información que se verá beneficiada con el cifrado de extremo a extremo se encuentran, precisamente, las fotos. También los recordatorios, notas, mensajes y hasta los respaldos de tu dispositivo iOS. No obstante, iCloud Mail, Contactos y Calendario se mantendrán sin la mencionada encriptación, ya que estos operan de manera conjunta y cifrarlos rompería su interoperabilidad.

Advanced Data Protection, eso sí, estará disponible inicialmente solo en Estados Unidos, mientras que los usuarios de otros países lo podrán aprovechar en algún momento de 2023. Por último, debes saber que el cifrado de extremo a extremo no estará activado de manera predeterminada en las categorías añadidas. Por lo tanto, se debe habilitar de forma manual.

Ahora bien, el cifrado de extremo a extremo también podría jugar en contra de Apple en situaciones concretas. ¿Como cuáles? Cuando las autoridades solicitan acceder a la información de los dispositivos durante una investigación, por ejemplo. Sin embargo, Apple no piensa ceder ni siquiera en este tipo de casos. "En última instancia, mantener seguros los datos de los clientes tiene grandes implicaciones en nuestra seguridad en general", comentó Federighi.

En el pasado ya quedó de mostrado que Apple, sin importar la autoridad gubernamental que se le acerque, no ayudará a acceder a los datos protegidos de un dispositivo. Se lo pueden preguntar al FBI, que tuvo que recurrir a hackers para desbloquear el iPhone del terrorista de San Bernardino. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos tuvo que desembolsar $900.000 dólares debido a que la compañía se negó a colaborar.

Apple recién había lanzado las alertas de desnudez en iMessage en España; que también se apoyaban en el análisis de las imágenes del iPhone para detectar contenido inapropiado para los menores. "La característica está diseñada para que ninguna indicación de detección de desnudez salga del dispositivo. Apple no tiene acceso a los mensajes y no se envían notificaciones a los padres ni a nadie más", mencionaban los dirigidos por Tim Cook.