Buenas noticias para los usuarios de iCloud. Apple anunció la expansión del cifrado de extremo a extremo a más categorías de su plataforma en la nube, con el fin de proteger la privacidad de sus datos personales. La nueva característica lleva el nombre de Advanced Data Protection y estará disponible internacionalmente a partir de 2023.

Según explicaron los de Cupertino, el cifrado de extremo a extremo ahora estará disponible en 23 categorías de datos de iCloud, en comparación con las 14 originales. Esto significa que, en adelante, toda la información de copias de respaldo, notas, fotos, recordatorios, mensajes y demás también permanecerá encriptada y solo será accesible a través de los dispositivos habilitados por los usuarios.

Apple explica que las únicas tres categorías mayores de iCloud que permanecerán sin cifrado de extremo a extremo serán iCloud Mail, Contactos y Calendario. Esto se debe a que deben mantener su interoperabilidad con sus correspondientes sistemas globales para continuar operando.

La compañía californiana apuesta a brindar el más alto nivel de protección de datos en la nube con la implementación de esta nueva función. Vale aclarar que, si bien las categorías de iCloud que ya disponían del cifrado de extremo a extremo lo tenían activado de forma predeterminada, quienes deseen aprovechar Advanced Data Protection tendrán que activarlo manualmente.

De acuerdo con Apple, esta opción estará disponible desde hoy en Estados Unidos para quienes forman parte de su programa de software beta. En tanto que llegará al resto de los usuarios en Norteamérica antes de fin de año. La disponibilidad global de Advanced Data Protection se pondrá en marcha a comienzos de 2023, aunque todavía no se ha mencionado a qué países llegará primero.

iCloud amplía su apuesta por el cifrado de extremo a extremo

La determinación de Apple no es menor, claramente, y puede traer cambios importantes incluso en el ámbito legal. Recordemos que los de Cupertino han tenido varios cruces con agencias federales de Estados Unidos por no brindar herramientas para acceder a sus dispositivos —el iPhone, mayormente— cuando se encuentran encriptados. Sin embargo, sí proveían acceso a la información almacenada en las copias de respaldo de iCloud cuando se solicitaba por la vía legal. Pero con la implementación de Advanced Data Protection, esto ya no será posible.

Los usuarios que decidan activar la versión extendida del cifrado de extremo a extremo en iCloud tendrán que establecer un método para recuperar la información en caso de perder acceso a su cuenta. Para ello podrán elegir entre una llave de recuperación o un contacto de confianza.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software de Apple, destacó el por qué de la protección extendida para los datos de iCloud. "A medida que los clientes ponen más y más información personal en sus dispositivos, estos se convierten cada vez más en objeto de ataques por parte de actores avanzados. Todos quienes administramos datos de clientes estamos bajo constante ataque de entidades que intentan violar nuestros sistemas. Tenemos que adelantarnos a futuros ataques con nuevas protecciones", aseguró.

Además de la expansión del cifrado de extremo a extremo en iCloud, Apple ha anunciado otras dos nuevas funciones de seguridad. Una es el soporte para llaves físicas de seguridad en la autenticación de dos factores; la otra, un sistema que permite reconocer si un hacker está tratando de infiltrarse en una conversación de iMessage.