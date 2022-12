Leo Koguan, multimillonario y uno de los principales accionistas de Tesla, ha pedido a través de Twitter que Elon Musk, quien es CEO de la mencionada compañía de movilidad eléctrica, renuncie a su cargo como máximo responsable. Koguan subraya que “Tesla ha crecido” y que se necesita a alguien que esté “trabajando a tiempo completo”. Ha llegado, incluso, a destacar que debería tomar las riendas de la compañía un ejecutivo como Tim Cook.

“Elon ha abandonado a Tesla y Tesla no tiene un CEO en funciones”, ha afirmado Leo Koguan a través de un tweet publicado hace unos días; curiosamente, antes de que Elon Musk realizara una encuesta preguntando a sus seguidores si debía renunciar como director ejecutivo de Twitter. Koguan, quien es el tercer mayor accionista individual de Tesla y cuyo patrimonio es de 5.610 millones de dólares, según Bloomberg, también ha insinuado que la junta directiva de compañía no debería hacer nada al respecto. “Elon encontrará su propio sucesor bajo la supervisión independiente de la BOD [siglas de Board of Directors]”, ha dicho.

En otro tweet, Leo Koguan destaca que “Elon es un mero jornalero” y que Tesla cada vez se está haciendo más grande. Sugiere, por tanto, que el magnate no tiene capacidad o no está preparado para dirigir la compañía. “Tesla tiene 19 años, ocupa el cuarto lugar con una asignación del 2,4 % en S&P, no es un bebé y pronto será el más grande”, menciona. Termina diciendo que para dirigir Tesla, “se necesita un ejecutor, como Tim Cook”, y no alguien como Elon Musk.

Los accionistas, preocupados por el desinterés de Elon Musk en Tesla

Las palabras de Koguan, que alguna vez se ha declarado “fanboy” de Elon Musk, parecen ser una clara respuesta a los movimientos que ha realizado el magnate durante los últimos meses para intentar salvar a Twitter. Movimientos que, precisamente, perjudican considerablemente a Tesla y demuestran que el ejecutivo se está despreocupando de su compañía de movilidad eléctrica.

Musk, en concreto, vendió hace unos días acciones de Tesla por valor de unos 3.600 millones de dólares, mientras que en noviembre llego a vender un total de 19,5 millones de acciones por un valor total de 3.950 millones de dólares. Es decir, durante los últimos meses, el empresario habría liquidado 39.000 millones de dólares en acciones con el objetivo de mantener Twitter a flote.

Elon Musk, no obstante, podría dejar su cargo como máximo responsable de Twitter, pues la encuesta que preguntaba a sus seguidores si debía o no abandonar la compañía, ha finalizado con el 57,5 % de los votantes pidiendo que lo haga. Precisamente, esta misma encuesta ha hecho que las acciones de Tesla suban durante las últimas horas. Probablemente, con la esperanza de que Elon Musk cumpla su promesa y se ciña a los resultados de las votaciones. Si lo hace, abandonará su puesto en Twitter y, por tanto, podría centrar más su atención en su empresa de movilidad eléctrica.