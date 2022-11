Twitter está pasando por uno de los momentos más importantes de toda su historia. Después de haber despedido a miles de empleados sin muchos miramientos, ha sido Elon Musk quien ha impulsado la suspensión a una comediante tras asegurar meses atrás que, bajo su mandato, "la comedia regresaría a Twitter". Sin embargo, parece que el drama es lo que atrae a los miembros de internet, y es que la red social ha alcanzado un número histórico en los usuarios diarios reportados.

Según The Verge, la información proviene de un documento interno de la compañía. Este asegura que la cantidad de usuarios diarios monetizables ha crecido en un 20%. El mercado estadounidense, por su parte, ha sido el que lo ha hecho con mayor rapidez.

Por supuesto, el equipo detrás de la red social no pierden tiempo. Ha sido por esto que han elegido esta información para compartirla durante sus conversaciones con los anunciantes. En su apartado de preguntas frecuentes, reportan que Twitter ha visto un crecimiento de 15 millones en sus usuarios diarios monetizables.

Elon Musk ha ganado la primera batalla frente a los usuarios de Twitter

Oficinas de Twitter / Twitter

Cuando el acuerdo entre Twitter y Musk se dio a conocer, muchos fueron los usuarios que aseguraban que dejarían la plataforma en caso de que el multimillonario se hiciese con ella. Ahora, esto parece confirmar que la compañía ha percibido un recibimiento opuesto. De hecho, estos números confirman un crecimiento impresionante en muy poco tiempo.

Asimismo, todo apunta a que no se ha cumplido otra de las advertencias de muchos usuarios que veían con malos ojos la adquisición de Elon Musk. Según comentaban en un principio, esta compra provocaría un aumento masivo de lenguaje de odio en la plataforma. No obstante, según la información que recoge The Verge, los niveles de lenguaje de odio no han visto un cambio tan drástico como se pensaba.

Según arrojan las preguntas frecuentes de Twitter a los publicistas, "los niveles de lenguaje de odio se han mantenido dentro de las normas históricas, representando entre el 0,25% y el 0,45% de los tweets diarios entre cientos de millones".

Eso sí, no todo ha sido tan positivo para el ejecutivo. Aunque la cantidad de usuarios ha crecido, los anunciantes han salido en masa de la compañía. A estos se le suman algunos de los directivos de Twitter, como es el caso de Sarah Personette, quien ha renunciado a su puesto de anunciante ejecutiva.

¿Qué depara el futuro de la compañía?

De momento, parece ser bastante pronto para sacar cualquier conclusión. Sin embargo, sabemos que Elon Musk tiene intenciones de cambiar la forma en la que funciona el sistema de verificación. Según ha comentado el propio CEO, tendrás que pagar una membresía de 8 dólares al mes en caso de querer conseguir la verificación, incluso si ya tenías una desde antes.