Twitter despidió el viernes pasado a gran parte de su fuerza laboral. Y lo hizo por email, una práctica habitual en EE.UU., pero no en Europa. Dentro de la lista de despidos también se incluyen una buena parte de la plantilla de Twitter España. A estos últimos, no obstante, no les ha llegado el despido formal, solo una notificación de que la compañía va a recortar puestos, según apuntan en EFE.

Los sindicatos han alzado la voz frente la situación. No tanto por los despidos, sino por la forma en la que estos se pueden llevar a cabo. Y es que aunque en EE.UU. sea usual esa fórmula, en España no lo es. Y no solo no es así, sino que es contraria a la ley. Los procesos de despido (sobre todo los colectivos, como sería en el caso de Twitter) tiene una formulación tasada en la normativa laboral que impide que se den situaciones de este tipo.

O si se dan, que sean nulas. Esto es precisamente lo que han apuntado los sindicatos: los despidos de Twitter España, si se llevan a cabo de la misma forma que en EE.UU., serían nulos. Y aunque esto lo tiene que decir un juez, todo parece indicar que sería lo que se produjese de usar la misma formulación. Básicamente, porque los despidos colectivos requieren, no solo un preaviso, también un proceso de consultas entre la empresa y los trabajadores:

El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores Art. 51 del Estatuto de los trabajadores

En EE.UU., donde Twitter ha despedido a la mayoría, nada de esto se ha producido. El proceso ha sido un mail en el que se indicaba si el trabajado mantenía su puesto o no y los siguientes pasos a seguir. Sea lo que sea lo que signifique eso, puesto que no se daban más detalles a juzgar por los correos filtrados.

Nada de despidos individuales, Twitter España tendrá ir por la vía del despido colectivo

Según fuentes de EFE, todos los trabajadores en activo de la empresa en España han recibido un correo en el que se les anuncia que se está procediendo a recortar puestos de trabajo, y se les insta a esperar a recibir una comunicación al respecto. Pero de momento no habrían sido despedidos como tal.

Ante la situación de que los despidos no se hagan a través de la fórmula de los colectivos, sino individuales, los sindicatos han puesto en marcha una consulta para los trabajadores de Twitter susceptibles de ser despedidos y que estos puedan recibir información legal sobre su situación y su futuro. Puesto que dada la magnitud del número de empleados tendría que realizarse si o si a través del despido colectivo, que tiene su propio proceso.

Ahora lógicamente habrá que esperar. Si al final todo se hace conforme a la ley, parece que no irá a mayores. Si Twitter opta por el despido individual sin seguir los pasos reglamentarios, todo indica que acabará en un proceso judicial.

En caso de que un juez determine que el proceso de despido no ha sido conforme a la ley, y los declare nulos, los trabajadores podrían pedir la reincorporación a su puesto y los salarios dejado de percibir.

¿Y qué pasa si Twitter España cierra y no hay puesto al que reincorporase? Pues que tendrán que pagar por la extinción y por todos los meses atrasados que determine el juez. Sea de una forma u otra, a Elon le va a costar dinero. Mucho dinero. Aunque viendo lo que se ha gastado en Twitter, no parece que este sea el mayor problema del nuevo CEO de la red social.