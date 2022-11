Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, confirma que TikTok se encuentra bajo múltiples investigaciones. ¿Los motivos? El tratamiento que la red social aplica a los datos de los usuarios; específicamente por la transferencia de información de usuarios europeos hacia China y la publicidad dirigida a menores de edad. El objetivo último está en asegurar que TikTok trabaja de acuerdo a los requisitos de la GDPR (General Data Protection Regulation).

"Las prácticas de datos de TikTok, incluso con respecto a las transferencias internacionales de datos, son objeto de varios procedimientos en curso", comenta Ursula von der Leyen en una carta compartida por el Comisionado Federal de Comunicaciones, Brendan Carr.

"Esto incluye una investigación de la [Comisión de Protección de Datos] irlandesa sobre el cumplimiento de TikTok con varios requisitos del GDPR, incluso en lo que respecta a las transferencias de datos a China y el procesamiento de datos de menores, y el litigio ante los tribunales holandeses (en particular, en relación con la publicidad dirigida con respecto a los menores y las transferencias de datos a China). Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

En esta carta, Von der Leyen comentaba también a las preocupaciones de distintos medios acerca de la posibilidad de que autoridades chinas pudiesen acceder a los datos de TikTok de ciudadanos de la UE. No es la primera vez que las autoridades europeas ponen el ojo sobre TikTok. De hecho, a principios de este mismo año, una denuncia acusaba a la app de infringir normas del mencionado territorio en cuanto a las reglas de consumo.

TikTok bajo investigación más allá de la Unión Europea

La Unión Europea no es la única que tiene a TikTok en la mira. Al otro lado del Atlántico, la red social se enfrentó a un reporte de Forbes donde se aseguraba que ByteDance, compañía padre de TikTok, podía usar los datos de ubicación de la aplicación para monitorear la localización de ciudadanos estadounidenses.

TikTok salió en su propia defensa poco después, asegurando que ByteDance no tenía intenciones de rastrear la ubicación de usuarios residentes en Estados Unidos a través de la app. Forbes, por su parte, se mantuvo fiel a sus palabras, asegurando que "El hecho de no utilizar el GPS no significa que [el equipo de ByteDance] no pueda utilizar esa ubicación [aproximada] para vigilar a determinadas personas".

Las preocupaciones con respecto a TikTok no solo son parte de una lucha por mantener seguros los datos privados de los usuarios. Además, existe un gran problema de tendencias en la red social, cosa que lleva a desaparecer fármacos importantes para cierta demográfica por razones estéticas. Asimismo, hay un montón de cuentas privadas que comparten material de abuso infantil sin ninguna repercusión por parte de la app.

Brendan Carr, comisionado republicano principal de la FCC, comentó recientemente que TikTok debería ser vetado de Estados Unidos. De hecho, instó a Apple y Google a eliminar la red social de sus respectivas tiendas de aplicaciones.