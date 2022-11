A veces, una publicación viral en las redes sociales puede llevar a consecuencias tan graves como el desabastecimiento de fármacos. Basta con que alguien hable de un efecto secundario afortunado para que miles de personas se lancen a adquirir el medicamento en cuestión, sin pensar que hay pacientes que lo necesitan mucho más que ellos y sin tener en cuenta el resto de efectos secundarios. Esto es lo que está pasando recientemente con Ozempic, un fármaco necesario para muchos diabéticos tipo 2, que está arrasando como adelgazante a raíz de algunas publicaciones en TikTok.

El desabastecimiento se ha experimentado en varios países, aunque por causas diferentes. Por ejemplo, en España es un fármaco sujeto a prescripción médica, por lo que no podría agotarse por su compra como adelgazante. Aun así, sí que es cierto que el stock del mismo ha sufrido un declive en los últimos meses. No ha supuesto un riesgo para los diabéticos, pues estos disponían de otras presentaciones, pero sí que se han lanzado los avisos pertinentes.

Lamentablemente, en otros países sí que está suponiendo un problema. Según una publicación reciente de Futurism, en Estados Unidos se ha hecho un llamamiento al público general para que dejen de comprar este fármaco como adelgazante. Además, la compañía fabricante del mismo, NovoNordisk, ha anunciado el desabastecimiento de algunas de sus presentaciones.

El fármaco para diabéticos viral en TikTok

Ozempic no debe confundirse con la insulina, a pesar de ser un fármaco administrado a diabéticos. Su principio activo es la semaglutida, un compuesto que activa la producción de insulina, disminuyendo los niveles de glucosa en sangre.

Normalmente, se receta a pacientes con diabetes tipo 2, en los que da muy buenos resultados. El beneficio en estas personas supera con creces los efectos secundarios, que pueden cursar como náuseas, diarrea, vómitos o pérdida de peso. Y es precisamente esto último lo que ha hecho el fármaco viral en TikTok.

La búsqueda de una pastilla que nos ayude a adelgazar, sin necesidad de ejercicio físico o una dieta saludable, es el sueño de muchas personas. A día de hoy no existe ninguna realmente eficaz. Además, si existiera, no sería una gran ayuda, ya que el ejercicio físico y la alimentación saludable tienen muchos beneficios más allá de la pérdida de peso. Aun así, quienes se obcecan solo en ese beneficio están dispuestos a tomar cualquier fármaco. Ozempic conlleva pérdida de peso, pero no se ha probado en pacientes no diabéticos, mucho menos como adelgazante.

Eso implica que no se sabe si en ese caso los beneficios superarían también a los riesgos. Pero, sobre todo, implica que quienes deben tomarlo son los diabéticos. En lugares en los que el fármaco se pueda adquirir sin receta, puede suponer un desabastecimiento muy inconveniente para quienes lo necesitan de verdad.

Por eso, jamás deberíamos tomar un fármaco porque alguien nos lo aconseje en redes sociales. Ya ha habido muchos problemas por la compra en masa de antibióticos para el acné, recomendados como cosméticos por personas sin formación. Esto puede llegar a ser realmente peligroso. El desabastecimiento de un fármaco para diabéticos tampoco es moco de pavo. Las redes sociales pueden tener muchas aplicaciones. Pero, para el consumo de fármacos, consulte usted con su médico o farmacéutico. Si llevan años diciéndolo en los anuncios, por algo será.