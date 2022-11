Tras más de una década en nuestras pantallas, The Walking Dead puso su punto y final con un último capítulo que ha gozado del visto bueno de la audiencia. Una conclusión de, al menos, la historia principal. A partir de ahora, una larga lista de spin-offs de algunos de los personajes comenzarán a sucederse uno tras otro. Y precisamente por esta situación, el final emitido de la serie de zombis más popular de las pantallas, ha tenido un final diferente al planeado de forma inicial.

En el capítulo emitido de The Walking Dead pudimos ver algo similar a lo que Lost, muchos años antes, ya había trabajado. Todo un homenaje a los primeros momentos de una serie histórica y una revisión de las primeras escenas de la serie. Con matices. Al igual que el inicio de la serie, pudimos ver a Rick Grimes a caballo en Atlanta. Después, y tras resolverse los acontecimientos del final de la serie, asistimos a un salto temporal. Uno año después, con los hijos de Rick y Michonne y el resto de supervivientes. Todos mirando al futuro en diferentes partes del mundo, escribiendo un diario.

Sin embargo, esta escena podría haber sido mucho más diferente. Concretamente, más larga, pero eliminada en el último corte de la producción de The Walking Dead. Adelantado por Insider, el salto de un año que vimos en el final de la serie era mucho más grande en su inicio. De 10 años en el tiempo. En esas escenas se podía ver también a los hijos de Rick y Michonne, junto a Rosita, Judith, Grace y Coco. Todos mucho mayores, lógicamente. Y todos haciendo lo que sus antecesores ya habían hecho: buscar supervivientes. También que con momento que recuerda al pasado de la serie: el hijo de Rick escuchando la radio. También buscando supervivientes.

Así es como describen a Insider la secuencia con la que, originalmente, debería haber terminado The Walking Dead.

Después de que Daryl se fue, nos dirigimos a Freedom Parkway, en las afueras de Atlanta, donde la icónica toma de Rick descendió del piloto. Vea una camioneta modificada con etanol, con una mujer y un hombre jóvenes en los asientos delanteros (de unos veinte años). Y a través de la escena, nos damos cuenta de que son los adultos RJ y Judith. Otras versiones adultas de los niños están en la parte de atrás: Coco, Gracie, etc. Están ahí afuera, buscando escoltar a los sobrevivientes de regreso a sus comunidades. Continuando el legado de sus padres. Mientras RJ habla por radio, termina diciendo: "Si puedes oírme, responde. Soy Rick Grimes". (Que, por supuesto, es su nombre, y la línea que Rick dijo en el piloto). Luego terminamos con la voz de un sobreviviente respondiendo: "... ¿Hola?"

¿Por qué se decidió terminar The Walking Dead tal y como lo hemos visto? No habría cuadrado con la trama que el equipo de producción tiene preparada para la serie derivada de Rick y Michonne que veremos en los próximos años.

Para el equipo de producción, según apuntan, aunque emocionalmente podría tener sentido ese final como cierre del círculo, la realidad es que no terminaba de tener sentido para la trama. Presentaba versiones nuevas de personajes con lo que el público no estaba emocionalmente vinculado. Por lo que, finalmente, se cortó la escena y se dejó con los personajes que por casi 10 años, habían transitado por The Walking Dead.