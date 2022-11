Nos aproximamos al estreno de The Last of Us, una de las series más esperadas del próximo año. Por tal motivo, HBO Max ya ha puesto en marcha su enorme maquinaria publicitaria. Hoy nos sorprendieron al compartir los pósters de casi todos los personajes que conforman la serie. Algunos de ellos ya habían aparecido en los tráilers, mientras que otros se muestran por primera vez.

Por lo visto en los avances, la serie de The Last of Us, comandada por Craig Mazin y Neil Druckmann, será muy fiel a los eventos del videojuego de PlayStation. Eso sí, los mencionados showrunners ya habían avisado que, debido a que estamos ante una adaptación, habrá ligeros cambios para darle coherencia en la pantalla chica.

"A veces se mantienen bastante cerca [a los diálogos del videojuego]. Es gracioso ver que el diálogo que hice para los juegos está en los guiones de HBO. Otras veces se desvían mucho para lograr un mejor resultado porque estamos tratando con un medio diferente", comentó Neil Druckmann el año anterior.

Desde luego, The Last of Us no ha estado exenta de polémica. A pesar de lo bien que luce la serie en términos generales, un cierto sector del público sigue criticando el poco —o nulo— parentesco de los actores con sus contrapartes jugables. Principalmente, claro, los casos de Joel y Ellie, quienes serán interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Sin embargo, encontrar actores "idénticos" y que, además, logren entregar una interpretación de calidad, es bastante complicado.

Por otro lado, HBO Max ha aprovechado la popularidad de Pedro Pascal y Bella Ramsey para impulsar la audiencia de la serie. Para que esta producción resulte exitosa, no solo tiene que conquistar a los fanáticos del videojuego —que son millones y aparentemente ya los tienen en el bolsillo—, sino también a aquellas personas que nunca han disfrutado el mismo.

Tener a ambos actores en la portada ya genera interés de manera automática. Pascal ha saltado a la fama mundial gracias a The Mandalorian, si bien en el pasado ya había tenido papeles relevantes en otras producciones, como en Juego de Tronos. Por su parte, Bella Ramsey es ampliamente conocida por su sobresaliente rol de Lyanna Mormont en la historia de Westeros. De hecho, en las últimas temporadas se convirtió en el personaje favorito de muchos.

Así pues, el reparto completo de The Last of Us está conformado por Pedro Pascal (Joel Miller), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Nick Offerman (Bill), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Murray Bartlett (Frank), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Storm Reid (Riley Abel) y Nico Parker (Sarah Miller).

"La historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel (interpretado por Pascal), un sobreviviente endurecido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (interpretada por Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir", menciona la sinopsis.

Recuerda que la serie de The Last of Us se estrenará de manera exclusiva en HBO Max el 15 de enero de 2023 (16 en Europa). Al igual que otros producciones originales de la plataforma, se emitirá un nuevo episodio cada semana.

Ojo, si estás interesado en conocer la historia de The Last of Us antes del estreno, no olvides que el remake del primer juego vio la luz el pasado septiembre en la PS5. Sin duda, es la versión definitiva de una de las mejores experiencias que nos han dado los videojuegos en la última década. Puedes leer nuestro análisis en el siguiente enlace.