El plan básico con anuncios de Netflix, que ofrecerá la posibilidad de ver contenido a un precio más económico a cambio de visualizar publicidad, llegará a España el próximo 10 de noviembre. Este es, en concreto, 2,50 euros al mes más barato que el plan básico sin publicidad del servicio, por lo que puede resultar una interesante alternativa para aquellos usuarios que no consumen muchas series o películas en la plataforma. La nueva suscripción, no obstante, cuenta con muchas limitaciones. Entre ellas, una gran cantidad de dispositivos que no son compatibles.

Por tanto, si quieres cambiar tu cuota actual por la de con anuncios, o si quieres suscribirte a Netflix aprovechando este nuevo plan, debes tener en cuenta que no podrás iniciar sesión —y en consecuencia, visualizar contenido— en algunos dispositivos.

Si bien Netflix asegura que los aparatos no compatibles solo representan “un pequeño porcentaje”, algunos de ellos son muy populares y comunes en los hogares o, incluso, relativamente se han anunciado recientemente.

Chromecast, Apple TV, móviles y otros no compatibles con el plan con anuncios de Netflix

Tres de ellos son los Chromecast de primera, segunda y tercera generación, los cuales sí son compatibles con el resto de planes sin anuncios de Netflix. La cuota con anuncios, por tanto, solo será compatible en aquellos Chromecast con Google TV.

Por otro lado, ningún Apple TV es compatible con el plan con anuncios de Netflix. Ni siquiera, el recién anunciado modelo 4K. Por suerte, todos los Amazon Fire TV admiten esta nueva modalidad de suscripción.

Si ves Netflix desde una PlayStation 3 y estás pensando en cambiar al plan sin anuncios, no lo hagas; este modelo tampoco es compatible. Sí lo es, no obstante, en todas las variantes de PlayStation 4 y PlayStation 5.

Respecto a los móviles, aquellos usuarios con iPhone que funcionen con iOS 15 o versiones posteriores, podrán reproducir contenido en la app de Netflix con el nuevo plan con anuncios. Las versiones anteriores, como iOS 14 y, por tanto, los iPhone 6 y modelos anteriores, no admiten esta nueva cuota. En Android, no podrán hacerlo aquellos móviles que tengan una versión inferior a Android 7.

¿Cuánto cuesta el nuevo plan con anuncios?

El plan con anuncios de Netflix, reiteramos, estará disponible el próximo 10 de noviembre en España. Su precio es de 5,49 euros al mes, frente a los 7,99 euros al mes del plan básico. Incluye, en este caso, la posibilidad de ver contenido limitado en un solo dispositivo. Algunas películas y series no están disponibles con este plan. La resolución de transmisión es HD.

Netflix, además, mostrará publicidad durante la transmisión del contenido. Las descargas, por otro lado, tampoco estarán disponibles en este plan.