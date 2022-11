Black Panther: Wakanda Forever cayó de pie dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La película ha recibido buenas críticas y, en términos generales, la sensación es que la audiencia también acompaña. No es un logro menor, si se recuerda que se trata de una de las películas de la franquicia que más inconvenientes tuvo. Uno de ellos tuvo que ver con Letitia Wright, protagonista del film y de una polémica antivacunas.

En un contexto de discusión pública abierta en relación con las vacunas contra la COVID-19, la actriz compartió un video en el que ponía en duda este tipo de medidas científicas. Una suerte de ironía de la vida: Letitia Wright interpreta, en la saga de Pantera Negra, a una científica que se opone a parte de su tradición por considerarla carente de sustento.

Después de compartir el video, y ante reacciones que cuestionaban su mensaje, la actriz cerró su cuenta de Twitter y poco más se supo en relación con el tema. Más allá de rumores en relación con su continuidad dentro de la historia y otros aspectos, Letitia Wright finalmente formó parte de Black Panther: Wakanda Forever y hace poco, a propósito de un perfil periodístico, volvió sobre aquella polémica con las vacunas.

Letitia Wright debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en Pantera Negra (2018) interpretando a Shuri, la hermana de T'Challa, quien fue interpretando por Chadwick Boseman. Su personaje derivó en una serie de comentarios positivos por ser una versión fresca, hasta informal, dentro de una cultura que en apariencia se presentó de forma rígida. En Black Panther: Wakanda Forever, hay una serie de acontecimientos que la confronta con esa versión.

La entrevista en Letitia Wright se refiere al tema de las vacunas fue dada a The Guardian. Esto fue lo que dijo, en relación con la polémica:

“Siento que es algo que experimenté hace dos años y ahora he conseguido pasar página de forma sana. Y de forma sana me he disculpado y he eliminado mi Twitter. Solo me disculpé por cualquier daño que haya causado a alguien"