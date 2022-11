DMZ es el nuevo modo de juego gratis de Call of Duty: Modern Warfare II. Y lo cierto es que aunque fue recibido con cierto escepticismo, se ha ido ganando el cariño de los jugadores en los últimos días. A diferencia de Warzone 2, DMZ incluye un montón de recompensas por jugar, que por cierto pueden ser utilizadas en otros modos de juego.

El sistema es diferente, y tendrás que ir haciendo misiones para poder recibir dichas recompensas. Muchas de ellas no estarán disponibles hasta que no subas de nivel cada una de las facciones, pero son muy interesantes. Si te estás preguntando qué necesitas para conseguir todas las recompensas y qué puedes llevarte a otros modos de juego, echa un vistazo a nuestra guía.

Hemos recopilado todas las recompensas diferentes que hay en DMZ y los requisitos para hacerte con ellas. Una suerte de guía que, aunque no va a decirte cómo hacer cada misión o dónde tienes que ir (esa es la magia del modo de juego), bien te puede servir como lista para saber si quieres hacer una misión o no y que te vas a llevar por ello.

Por cierto, recuerda que todas las armas que extraigas de DMZ se desbloquean en Warzone 2 aunque no cumplas los requisitos (nivel o desbloqueos de arma anteriores). Y sí, también se incluye la M13B, de la que ya te contamos cómo conseguirla de forma fácil.

Recompensas de las misiones de DMZ en Warzone 2

Misiones de Legión (Tier 1)



Contacto - Recompensa: token de XP doble de 30 minutos y 5000 XP.

Usa el Tac-Map y marca a un teléfono de contrato.

Encuentra un teléfono de contrato y descargar la información.

Localizar y saquear: emblema y 5000 XP.

Encuentra y saquea cinco alijos de botín.

Guarda cinco artículos en tu mochila.

Informante de Al-Qatala – Arma de contrabando M4 y 5000 XP.

Activa una torre UAV.

Asaltar la fortaleza: plano de arma de péndulo y 5000 XP.

Adquiere una tarjeta de fortaleza.

Despeja una fortaleza de combatientes enemigos.

Extrae la información de White Lotus que se encuentra en los guardias de la fortaleza.

Misiones de Legión (Tier 2)

Big Spender: Llave de Cavern Boat Dock Shack y 7500 XP.

Consigue $60,000 en efectivo.

Gasta $60,000 en una tienda.

Barriles enterrados: Arma de contrabando (SP-R 208) y 5000 XP.

Completar un contrato de Material Radiactivo Seguro.

Saquea cuatro artículos de los alijos radiactivos.

Junker: tarjeta de visita y 7500 XP.

Destruye seis vehículos.

Antiaéreo: arma de contrabando (RPK) y 7500 XP.

Captura un sitio SAM.

Espere a que su sitio SAM capturado derribe un avión.

Saquea una entrega de suministros caída.

Key Elimination: tarjeta Fanning Konig y 7500 XP.

Complete un contrato tipo Eliminar HVT.

Saquea la llave de un HVT.

Usa una llave para desbloquear un espacio cerrado.

Recopilación de datos: arma de contrabando (FTAC Recon) y 7500 XP.

Encuentra y saquea un PC.

Extrae cuatro memorias USB.

Extrae cinco discos duros.

Frame Job: Skin de operador y 15,000 XP.

Compra un LTV con torreta en una tienda.

Usa la torreta LTV para matar a 10 enemigos en Ahkdar Village.

Destruye el LTV en Mawizeh Marsh.



Misiones de nivel 1 de White Lotus



World Traveler: Arma de contrabando (M16) y 5000 XP.

Viaja a seis puntos de interés diferentes en un solo despliegue.

Conveniencia: llave del almacén de construcción de Kushaak y 5000 XP.

Reposta combustible y repara vehículos en cinco gasolineras.

Extrae cinco bidones de gasolina.



Insignia de honor: arma de contrabando (Basilisk) y 5000 XP.

Consigue un Basilisk, que suele encontrarse en las comisarías.

Mata a 13 enemigos de tiros en la cabeza con un basilisco.

Salud consciente: emblema de loto blanco y 5000 XP.

Saquea un botiquín.

Extrae nueve estimulantes.

Extrae seis vendajes.



Demoliciones: ficha XP doble de arma de 30 minutos y 5000 XP.

Adquirir un contrato de destrucción de suministros.

Completa un contrato de destrucción de suministros.

Abre una caja fuerte.



Fully Encumbered: arma de contrabando (RAPP H) y 5000 XP.

Extrae con la mochila llena.



Vuelo de reconocimiento: modelo de arma Steel Ghost y 10 000 XP.

Aterriza un helicóptero ligero en el helipuerto de Hafid Port.

Descargue los datos de la ruta de vuelo.

Extrae con los datos de la ruta de vuelo del helicóptero ligero.

Todas las misiones tiene que hacerse dentro de DMZ, y no de Warzone 2 o del resto de modos de juego del multijugador. También ten ene cuenta que no contarán en caso de que no las tengas activas a la hora de entrar en una partida de DMZ, puede tener activas hasta tres a la vez.