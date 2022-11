Una de las armas del MW19 que han vuelto a esta nueva entrega, y que está disponible en Warzone 2, es la mítica (y durante mucho tiempo META) M13. Ahora lo hace bajo el nombre de M13B, y conseguirla es muy diferente a otros años. Hay dos opciones: pasar por caja y comprar un Blueprint por unos 20 euros/dólares, sabiendo que no se desbloquea el arma base aunque se pueda usar, o hacer una misión en DMZ y extraer el arma.

La misión no es para nada sencilla si se juega solo. El químico, el Boss al que hay que robársela, es bastante duro y le siguen muchos enemigos con armadura. Además, está dentro de la zona de radiación, por lo que no es un paseo. Una vez derrotado el Boss y robada el arma, hay que extraerla, y rezar para que no haya nadie campeando en la extracción.

Tienes que tener en cuenta que aunque juegues en squad, el arma solo se desbloquea para el jugador que la extrae, no para todos. Por lo que si sois un grupo de amigos, tendréis que repetir varias veces la misión para conseguirlo. No obstante, hay otro método. Tiene algo de trampa, o al menos, de aprovecharse de los recovecos del juego.

Conseguir la M13B y usarla en Warzone

Resulta que cualquier arma extraida de DMZ se desbloquea automáticamente en el inventario principal para usarla en cualquier modo de juego. Sea del pase de batalla o sea de las que haya que desbloquear subiendo niveles a varias armas, como la Minibak. Por tanto, para conseguir la M13B sin hacer la misión y utilizarla en Warzone 2, solo que hay aprovecharse de eso.

Básicamente, necesitas un amigo que la tenga, o que alguno de la squad haya hecho la misión o haya extraído el arma de algún enemigo. O más sencillo, pedir en algún grupo de Discord ayuda a algún compañero que la tenga.

Ahora solo tienes que entrar en DMZ, pedirle al compañero que tire su M13B al suelo, cogerla, y extraerla. Automáticamente, se desbloqueará en tu inventario y listo. No tienes que hacer ninguna misión. Solo tienes que entrar, que te suelten el arma e ir directo a la extracción en los primeros dos minutos de juego. Nada más.

Hemos testado este método y podemos decirte que funciona al 100 %, al menos de momento antes de que Raven o IW cambie esta dinámica. Lógicamente, en nuestro caso la conseguimos antes haciendo la misión, por las risas y porque es un modo bastante divertido. Luego se la dimos a varios compañeros. Pero si tienes problemas para conseguirla, solo tienes que pedírselo amablemente alguien que, estamos seguros, no le importará hacerte el favor.

Además, ten en cuenta que no hace falta que el compañero suelte el brueprint de El Químico, vale el arma base seleccionada dentro de una de las ranuras de armas aseguradas. Más fácil imposible. Con todo, te recomendamos que antes intentes hacer la misión por tu cuenta o con amigos, es divertida y con los otros jugadores en el mapa, las risas están aseguradas.