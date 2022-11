Apple no inventó la pantalla siempre activa. De hecho, desde hace varios años que ya existe entre dispositivos con Android. Lo que no se puede negar es que los de Cupertino encontraron una manera única de hacerlo en su iPhone 14 Pro y Pro Max, permitiendo que incluso detalles como el fondo de bloqueo permanezcan en pantalla, incluso cuando se encuentra "apagada". Lamentablemente, esto no ha sido del gusto de todos, pero Apple ya ha trabajado para solucionarlo.

Una de las principales quejas circundantes a la pantalla siempre encendida del iPhone 14 Pro recae en su excesivo uso de energía. Aunque se ha demostrado que la versión de Apple de esta tecnología ahorra más batería que propuestas parecidas en Android, la autonomía ha dejado que desear al compararlo a dispositivos como el iPhone 13 Pro y Pro Max.

El fondo de pantalla parece ser el causante de estas dolencias. Después de todo, el mostrar constantemente una imagen llena de detalles, incluso cuando el dispositivo está bloqueado, no le sale gratis a la batería. Aunque ya te hemos mostrado métodos alternos para apaciguar este problema y establecer una pantalla siempre activa totalmente oscura, Apple lo ha facilitado con una función dedicada en la tercera beta de iOS 16.2.

La beta de iOS 16.2 soluciona uno de los grandes problemas del iPhone 14 Pro y su pantalla siempre activa

Aquellos que han actualizado su iPhone 14 Pro a la tercera beta de iOS 16.2, ahora pueden desactivar el fondo de bloqueo en la pantalla siempre activa. El proceso para hacerlo es extremadamente sencillo, y es una adición que sorprende; considerando la usual reticencia de Apple a retractarse de algunos errores y problemas.

Por otro lado, ahora no solo podrás ocultar el fondo de pantalla. Además, han añadido un nuevo interruptor que te permite deshabilitar las notificaciones en la pantalla siempre activa. Un detalle que también se agradece.

En caso de que quieras desactivar el fondo de pantalla, las notificaciones o ambas funciones de la pantalla siempre encendida de tu iPhone 14 Pro, solo haz lo siguiente.

Entra a la app Ajustes de tu iPhone. Ve hasta Pantalla y brillo. Aquí, entra a Pantalla siempre activa. Posteriormente, desactiva al gusto Mostrar fondo de pantalla y Mostrar notificaciones.

Cuando bloquees tu teléfono, seguirás viendo la información usual, como la hora y widgets que tengas configurados. Sin embargo, otros elementos como el fondo de pantalla y las notificaciones habrán desaparecido por completo. Si quieres revertirlo, solo tienes que habilitar las funciones anteriores.