Puede que los NFT ya no sean el furor millonario de algunos meses atrás, pero eso no significa que hayan perdido el interés de las grandes tecnológicas. Meta, por ejemplo, anunció nuevas herramientas que permitirán crear y vender tokens no fungibles directamente desde Instagram.

De esta forma, la red social profundiza su relación con el mundo de los NFT. Recordemos que, desde mayo, los usuarios de Instagram pueden conectar una wallet de criptomonedas a su perfil para mostrar los "coleccionables digitales" (como Meta les llama) que poseen en ella. Pero lo que propone ahora lleva su apuesta por estos activos a otro nivel.

Según explicó la compañía de Mark Zuckerberg, los creadores de NFTs podrán utilizar un set de herramientas de extremo a extremo. Esto significa que podrán crear —"mintear", en la jerga enefetera—, mostrar y vender sus tokens no fungibles sin tener que salir de la app de Instagram. De todos modos, la comercialización de los activos creados utilizando esta función no se limitará a la red social. Esto significa que también podrán ser comprados por fuera de la plataforma.

En principio, la creación y venta de NFTs en Instagram utilizará la blockchain de Polygon. Pero Meta apuesta a ampliar el soporte a otras redes en el futuro, considerando que ya permite mostrar los NFT creados en Ethereum, Solana y Flow, además de la ya citada Polygon.

Otra novedad que incorpora la red social es que ahora también puede tomar los metadatos de algunas colecciones de NFTs alojadas en OpenSea. De esta manera, los nombres y descripciones de las piezas de arte digital que las componen son visibles desde la aplicación de Instagram.

Instagram profundiza su relación con los NFT

Por el momento, las herramientas de creación y venta de NFTs estarán disponibles para un número limitado de usuarios de Instagram en Estados Unidos. No obstante, la compañía promete esforzarse para expandirlas a otros países en el futuro cercano. Por supuesto que de momento no se han mencionado plazos tentativos para ello.

Otro punto importante a tener en cuenta es que la comercialización de tokens no fungibles a través de Instagram tendrá que respetar los lineamientos de algunas tiendas de aplicaciones. La App Store de Apple, específicamente. Y Meta no ha dejado escapar la oportunidad de dejarlo en claro desde un principio.

Stephane Kasriel, jefe de Comercio, FinTech y web3 de Meta, indicó que no cobrarán comisiones por crear o vender NFTs en Instagram hasta 2024. Además, inicialmente se hará cargo de los costos del gas —la cuota que los usuarios deben pagar por el uso de cada blockchain— de quienes compren los tokens no fungibles; aunque se desconoce por cuánto tiempo. Pero aclaró que "las compras dentro de la aplicación todavía están sujetas a las tarifas de la tienda de aplicaciones".

Esto último no es por casualidad. Es que Apple recientemente anunció que todas las apps que permitan la compra, venta y transferencia de NFTs estarán obligadas a usar su pasarela de pagos. De esta forma, cada movimiento deberá pagar una comisión de hasta el 30% a los de Cupertino.