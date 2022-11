Marvel y Disney comienzan a preparar el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. III. Si bien aún hay que esperar seis meses para el lanzamiento de la película en cines, a la vuelta de la esquina está el The Guardians of the Galaxy Holiday Special, dirigido por James Gunn, Una producción en formato televisivo orientada a dar un poco más de recorrido a estos superhéroes. Pero esto no es lo único: se ha revelado información relevante en relación con Star-Lord.

En un episodio de Marvel Studios: Legends, los protagonistas son Drax, interpretado por Dave Bautista, y Mantis, encarnada por Pom Klementieff. Durante estos capítulos, hay un momento en el que ambos comparten una conversación. Esta forma parte de una escena postcrédito eliminada. En ella se descubre que Ego, aquel personaje representado por Kurt Russell, es su padre.

¿Qué implica esto? Que Mantis y Star-Lord, encarnado por Chris Pratt, son hermanos. Durante las dos primeras películas de Guardianes de la galaxia, el grupo de superhéroe se fue armando de forma natural, sin que estos tuvieran mayor relación entre sí. Con el paso del tiempo, se han convertido en una suerte de familia metafóricamente… y ahora también de manera literal, con esta cercanía entre Mantis y Star-Lord.

En uno de los capítulos de Marvel Studios: Legends se puede ver a Drax comentándole a Mantis lo siguiente: "¿Por qué no quieres que se lo diga? Él (Star-Lord) debería saber que eres su hermana". El detalle no es menor, teniendo en cuenta que una de las búsquedas personales de Star-Lord tiene que ver con su idea de familia y la posibilidad de conformar una.

Ante el comentario de Drax, Mantis le comentó: "Nuestra única conexión (en referencia a Ego) es la fuente de su mayor vergüenza. Creo que no", que no se lo dirá. Teniendo en cuenta el que The Guardians of the Galaxy Holiday Special tendrá mucha relación con Star-Lord, ya que el grupo viajará a la tierra para buscarle un regalo, ¿podría ser este el momento en el que se dará el acercamiento? De acuerdo con Mantis, en Guardianes de la galaxia Vo. II, Ego la encontró en estado de larva y decidió adoptarla. Este es el origen de la hermandad entre Star-Lord y Mantis.

Otra alternativa es que esta confesión sea uno de los ejes sobre los que girará Guardianes de la galaxia Vol. III. En teoría, y de acuerdo con algunas pistas que se han filtrado, este grupo de superhéroes no tendría más recorrido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel luego de esta producción. Entonces, se intuye que estos pendientes en los trayectos particulares de cada personaje serán tratados.

Conviene tener en cuenta que Disney, desde hace un tiempo, viene desarrollando distintas series para expandir aún más el Universo Cinematográfico de Marvel. Por tanto, es válido sospechar que alguno de los personajes de los Guardianes de la galaxia podría tener un relato independiente. Ya pasó con Groot, sobre quien se hizo Yo soy Groot. Guardianes de la galaxia Vol. III, con dirección de James Gunn, se estrenará en cines el 5 de mayo de 2023.

La polémica con los episodios Marvel Studios: Legends

Debido a esta información, que puede considerarse relevante tanto para The Guardians of the Galaxy Holiday Special como para Guardianes de la galaxia Vol. III, Disney decidió bajar esos episodios de su plataforma debido a la reacción en la red. Sobre este contenido, Comic Book refleja unas declaraciones de James Gunn en las que el director describe parte de lo que el espectador verá:

"La gente debería ver el especial navideño. Obviamente, aprenderás mucho sobre dónde han estado los Guardianes en los últimos años. Sabes, verás cómo ahora habitan Knowhere. Tienen un nuevo barco llamado el Bowie. Tienen un perro [que] es parte de su tripulación ahora que tiene telequinesis llamado Cosmo. Entonces, donde puedes aprender todo eso, y luego hay un par de piezas más grandes de spoiler".

The Guardians of the Galaxy Holiday Special es visto como una suerte de prefacio de la tercera entrega de la saga. Este contenido se estrenará este 25 de noviembre en la plataforma de Disney+.