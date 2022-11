Twitter es un circo. Desde que Elon Musk asumió el liderazgo de la red social, rápidamente comenzó a tomar algunas decisiones sin sentido. La que ha tenido mayor repercusión, y que actualmente tiene a la plataforma sumergida en un caos, es la "verificación" pagada de Twitter Blue.

Cada vez surgen más cuentas parodia con la insignia azul haciendo bromas o difundiendo información falsa. Lo anterior, desde luego, está provocando que algunas personas crean que están leyendo un perfil oficial, cayendo totalmente en el engaño. Sin embargo, ya existe una extensión de Chrome que viene a realizar el trabajo que Elon Musk y sus dirigidos no han querido hacer.

Básicamente, esta extensión, de nombre Eight Dollars —una evidente burla a Twitter Blue—, viene a resolver el desorden de la red social. Su objetivo es simple: mostrarte cuando estás leyendo una cuenta oficial o una que ha desembolsado $8 dólares para obtener su insignia azul.

El problema actual de Twitter es que no es posible distinguir fácilmente, por medio de la interfaz, entre los verificados oficiales y aquellos que se suscribieron al mencionado servicio. La única opción, claro, es analizar su nombre de usuario intentando identificar si existe una variación confusa que los haga pasar desapercibidos. Seamos sinceros, este paso adicional no tendría por qué existir.

Eight Dollars, entonces, muestra dos tipos de mensajes. "Paid for Verification", para aquellos que han obtenido la insignia azul abriendo la cartera; o "Actually Verified", para los realmente verificados. Curiosamente, el desarrollador de la extensión, Walter Lim, ejemplifica el uso de su herramienta usando la cuenta oficial de Elon Musk y la de una parodia.

Apenas comenzó el despliegue de Twitter Blue, algunas personas aprovecharon para crear perfiles parodias del nuevo CEO de Twitter. Quizá no saben que a Elon Musk solo le gusta la comedia cuando no está dirigida hacia él…

Debido a que la extensión todavía está en desarrollo, es necesario realizar una instalación manual por fuera de la Chrome Web Store. Pero no te preocupes, porque siguiendo estos pasos la tendrás funcionando rápidamente. Considera que puede ser Chrome o cualquier otro navegador basado en Chromium (como Edge, Vivaldi, Opera y Brave, por mencionar algunos):

Abre tu navegador y, en la barra de búsqueda, ingresa: ‌chrome://extensions. Verás la opción Modo para desarrolladores, actívalo. Descarga la extensión desde el siguiente enlace. Es el mismo disponible en la web de GitHub de la extensión. Descomprime el archivo. De vuelta en el navegador, localiza el botón Carga desempaquetada y selecciona la carpeta que descomprimiste. Regresa al apartado de extensiones y cerciorarte de que Eight Dollars ya se encuentra activada.

El intento fallido de Twitter por resolver el caos

Desde Twitter seguramente son conscientes de que los verificados se están saliendo de control. De hecho, esta misma semana, la compañía intento enfrentar el problema introduciendo un segundo sistema de verificados oficiales para figuras públicas, empresas, medios y gobiernos. En lugar de una insignia azul, aparecía la etiqueta "Oficial" en ese tipo de perfiles.

Twitter, sin embargo, no consideró que la mayoría de interesados en suscribirse a Twitter Blue no lo verían con buenos ojos. ¿Por qué? Porque entonces la insignia azul no iba a tener un verdadero significado más allá de ser un mero indicador visual. El sistema no duró vivo ni siquiera 24 horas porque optaron por suspenderlo. Un ridículo total.

Aunque el directivo dijo que él mismo había ordenado su retirada, una empleada de Twitter aclaró que la nueva verificación volverá a estar disponible más adelante. Eso sí, solo para gobiernos y empresas. "La etiqueta oficial sigue siendo parte del lanzamiento de Twitter Blue: para empezar, solo nos estaremos enfocando en entidades gubernamentales y comerciales", expresó Esther Crawford.