Por años, Elon Musk habló del Hyperloop como el medio de transporte que cambiaría para siempre la forma de movernos. El mismo consistía de un sistema de cápsulas impulsadas magnéticamente a altísimas velocidades a través de un sistema de tubos. Un concepto revolucionario, sin dudas, y que no tardó en captar el interés de otras compañías para hacer su propia versión. Sin embargo, parece que el futuro de este proyecto parece ya no ser tan brillante, al menos ante los ojos del nuevo dueño de Twitter, quien ha decidido desmantelar su pista de pruebas para instalar un aparcamiento para empleados de SpaceX.

Según reporta Bloomberg, el destino final del túnel de aproximadamente 1,6 kilómetros de extensión se decidió algunos meses atrás. Erik Wright, dueño de Precision Construction Services, la empresa elegida en 2016 para construirlo, le comentó al citado medio que se le informó sobre su desmantelamiento a través de un mensaje de texto.

La pista de pruebas de Hyperloop se ubicaba en Hawthorne, California, cerca de las oficinas de SpaceX, en paralelo a la avenida Jack Northrop. Desde su inauguración, el túnel no solo se utilizó como un método para explicar gráficamente cuál era la visión tras el transporte futurista de Elon Musk, sino también para albergar competencias estudiantiles. En 2018, por ejemplo, un equipo alemán logró que una cápsula viajara a más de 460 kilómetros por hora en el trayecto de menos de 2 kilómetros.

Que se demuela la pista de pruebas de Hyperloop, ¿significa que Elon Musk ha tirado el proyecto por la borda? No necesariamente. Pero sí demuestra que la iniciativa hoy no ocupa un lugar central en sus planes, ni en los de SpaceX. Es posible que en el futuro, a medida que las posibilidades tecnológicas lo permitan, la idea vuelva a ganar tracción. Pero hoy no parece ser el caso.

De hecho, el propio empresario se refirió al asunto este mismo año. En abril pasado, dijo en Twitter: "En los próximos años, Boring Co. intentará construir un Hyperloop que funcione. Desde el punto de vista de la física conocida, esta es la forma más rápida posible de ir del centro de una ciudad a otra para distancias inferiores a 3.200 kilómetros".

El futuro de Hyperloop, una incógnita, y no solo para SpaceX

Es The Boring Company, justamente, el otro punto que hace pensar que el Hyperloop ya no es un plan central en la mente de Elon Musk. Que dicha compañía se enfoque en la creación de túneles para que los coches puedan transitar bajo tierra, bajo la premisa de reducir las congestiones automovilísticas en la calle, habla a las claras de que posiblemente estemos a unos cuantos años —décadas, tal vez— de que la idea de las cápsulas magnéticas de alta velocidad sea viable.

¿Cuáles son los principales desafíos de las cápsulas magnéticas de alta velocidad? Que ciertos elementos cruciales, como sensores, baterías, y la electrónica para gestionar la potencia, no han evolucionado lo suficiente.

También será interesante ver cómo el desmantelamiento de la pista de pruebas de SpaceX es vista por otras compañías que hoy experimentan con el Hyperloop. Hoy en día, una de las más avanzadas es Virgin, que pretende comenzar a utilizar comercialmente el Hyperloop One en 2027. La firma de Richard Branson quiere usarlo inicialmente en Arabia Saudí e India, aunque para lograrlo tendrá que conseguir avances trascendentales en el próximo lustro.

En noviembre de 2020, Virgin completó con éxito la primera prueba de pasajeros en el Hyperloop One. Sin embargo, fue con una cápsula para dos pasajeros y en un tramo de solo 500 metros. ¿Impresionante? Sí. Pero todavía muy lejos de los 28 viajeros que promete llevar la compañía en trayectos de cientos a miles de kilómetros.

En España también existe un proyecto de Hyperloop muy interesante. Se trata de los valencianos de Zeleros, que han logrado establecerse como la opción más atractiva para impulsar este concepto de transporte en Europa. Con buena financiación y expectativas de expansión internacional, se trata de un proyecto que ha ganado mucha atención y que parece tener gran potencial. Habrá que ver si puede ganarse un lugar mayor en el mercado de "trenes futuristas", o si el posible desinterés de Elon Musk y SpaceX termina enfriando a las demás propuestas en torno a esta idea.