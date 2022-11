A finales de octubre, CD Projekt Red anunció el remake de The Witcher. El juego original, si bien no fue tan popular en su momento, comenzó a atraer las miradas de los jugadores tras el éxito de The Witcher 3: Wild Hunt y, desde luego, la serie de Netflix. Los polacos no perdieron la oportunidad de aprovechar el hype que rodea a la franquicia y quieren que todos prueben su saga desde la primera entrega.

Durante el anuncio, eso sí, la compañía no compartió demasiados detalles a nivel jugable. No obstante, esta semana CD Projekt confirmó durante una presentación interna que el remake de The Witcher apostará por un mundo abierto (vía VGC). La noticia, evidentemente, es bastante significativa, pues cambiará por completo la aventura lineal que conocimos en el lejano 2007.

¿A qué se debe esta importante decisión? Muy sencillo. Una de las novedades que catapultó el éxito de The Witcher 3: Wild Hunt fue precisamente su mundo abierto. Muchos jugadores se hicieron fans de la franquicia con esta entrega; así que la mejor manera de atraer la atención hacia el primer juego era con un remake que ofreciera un escenario de libre exploración.

Previamente, los polacos habían anticipado que The Witcher será desarrollado prácticamente desde cero, pero no imaginamos que integrarían un mundo abierto. Ahora bien, esto también tiene una ligera desventaja, y es que crearlo tomará más tiempo que un remake habitual. De hecho, el estudio no ha querido adelantar una fecha tentativa de lanzamiento; menos aún con el conocido historial de retrasos que sufrió Cyberpunk 2077 —y que poco o nada sirvieron—.

A pesar de lo anterior, se muestran muy confiados con el desarrollo del remake, en gran parte porque dejarán de lado el problemático motor gráfico propio. En su lugar, abrazarán Unreal Engine 5, de Epic Games. Dicho motor ha demostrado su valía en la industria en más de una ocasión, principalmente porque integra todo tipo de tecnologías que facilitan la creación de cualquier juego sin importar su género. Incluso CD Projekt planea utilizarlo en The Witcher 4 y la secuela de Cyberpunk 2077.

"The Witcher es donde todo comenzó para nosotros, para CD Projekt Red. Fue el primer juego que hicimos, y fue un gran momento para nosotros en aquel entonces. Volver a este lugar y rehacer el juego para que la próxima generación de jugadores lo experimente se siente igual de grande, si no más grande", comentó Adam Badowski, director de la empresa.

No debemos olvidar que CD Projekt tiene una ambiciosa estrategia a futuro con The Witcher. Más allá del mencionado remake, también está en camino una nueva trilogía, además de un proyecto desarrollado por un estudio tercero. Sus fechas de lanzamiento, por supuesto, igualmente son una incógnita.