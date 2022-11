Llega la versión de la tarifa de Netflix barata a España. Tras estrenarse en 10 países a lo largo de lo que llevamos de noviembre, aterriza en la última región prometida para esta ronda de Netflix con anuncios. Desde hoy, 10 de noviembre, ya puedes contratar y acceder a esta tarifa.

Era algo que la plataforma streaming anunció a mediados del año. No fue una sorpresa, en cualquier caso. Los resultados de la plataforma no eran lo que se esperaba de ella tras años de escalada en usuarios –por primera vez, Netflix acusaba un descenso que ahora parece haber recuperado–. También entraba en conflicto con su escalada de precios y un descenso de la calidad de su cartelera en detrimento a otras plataformas. Poner anuncios era la mejor vía para intentar arañar nuevos usuarios, principalmente los más jóvenes a los que la plataforma no terminaba de convencer.

Tardó menos de 6 meses en ponerse en marcha. Mucho antes que su competencia directa, Disney+, que también anunció un aumento de precios y un modelo de anuncios.

En cualquier caso, te explicamos cómo funciona la nueva tarifa barata de Netflix con anuncios, y qué deberás tener en cuenta antes de contratarla.

Lo primero, el precio de la nueva tarifa de Netflix

La nueva tarifa de Netflix barata y con anuncios, de estreno hoy en España, tiene un precio de 5,99 euros.

Plan de suscripción Básico con anuncios Básico Estándar Prémium Coste mensual 5,99 euros(España) /99 pesos(México) 7,99 euros (España)/139 pesos (México) 12,99 euros (España)/219 pesos (México) 17,99 euros (España)/299 pesos (México Resolución 720p (HD) 720p (HD) 1080p (HD) 4K +HDR Dispositivos: TV, PC, Smartphone y tablet ✓ ✓ ✓ ✓ Cancelación inmediata ✓ ✓ ✓ ✓ Descargas ✓ ✓ ✓ Anuncios ✓

Comparativamente hablando, es considerablemente más económica que la versión más costosa dentro del grupo de tarifas de Netflix. Esta, con un precio de 17,99 euros, es una de las más caras del mercado.

Esta nueva tarifa de Netflix barata no es para todos

Al momento de la presentación de la nueva tarifa de Netflix se desconocía este dato. Se pudo saber después que no todos los dispositivos tenían lo necesario para ofrecer el modelo con anuncios.

No es compatible con Apple TV.

No es compatible con PlayStation 3. Aunque sí lo será con los modelos 4 y 5 de la videoconsola.

No es compatible con la aplicación para Windows.

La tarifa de Netflix barata y con anuncios solo podrá verse en dispositivos Apple con iOS15 en adelante.

Lo mismo para Android, donde solo estará disponible en Android 7 y posteriores.

Será compatible solo con el Chromecast de Google T y Amazon Fire TV.

Perderás las descargas y calidad

Es uno de los mayores problemas o preguntas que tendrás que hacerte a la hora de acceder a esta tarifa de Netflix barata y con anuncios. ¿Eres usuario activo de las descargas de contenido? Sí es así, esta no es tu tarifa, ya que no permite guardar el contenido en la aplicación para momentos de baja conexión. El motivo es simple: con ese sistema, la plataforma no puede ofrecer los anuncios a los usuarios ni contabilizar las visualizaciones.

Por otro lado, algo que también se queda por el camino con la baja de precio de esta tarifa es la calidad de los contenidos. A un máximo de 720p en comparación a las 4K de la tarifa de Netflix superior.

¿Cuántos anuncios tendré que ver?

Los anuncios tendrán una duración de 20 segundos, y podrán verse antes, durante y después de la reproducción del contenido. Al igual que ocurre en YouTube, o en otras plataformas con anuncios, no podrán pararse ni pasarse. Habrá que verlos para acceder al contenido final.

Los anuncios estarán segmentados en cuanto a los gustos del usuario y del contenido que esté consumiendo. Asegurando, así, un mayor impacto en la audiencia. Se dejarán fuera de los contenidos todos aquellos que apelen sexo, violencia, tabaco y discriminación.