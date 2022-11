Bob Iger, uno de los directivos más relevantes de Hollywood, vuelve a ocupar el puesto de CEO en Disney. El ejecutivo, que abandonó su cargo como CEO justo cuando la pandemia empezaba a desatarse en occidente (febrero de 2020), ha sido anunciado como reemplazo de Bob Chapek este lunes.

"La Junta ha concluido que, a medida que Disney se embarca en un período cada vez más complejo de transformación de la industria, Bob Iger se encuentra en una posición única para liderar a la compañía a través de este período crucial", ha indicado la empresa en un comunicado oficial.

El plan es que Bob Iger ocupe dicho cargo durante los próximos dos años. Periodo en el que debe establecer las pautas para el futuro de la compañía a la par que prepara a un sucesor para cuando finalice el citado periodo.

Bob Chapek entró en The Walt Disney Company en 1993, ascendiendo progresivamente hasta ocupar el rol de CEO a inicios de 2020. Durante su periodo al frente de la compañía se ha enfrentado a diversos retos, como una pandemia global, una sonada demanda por parte de la actriz Scarlett Johannson, el avance del streaming y una polémica interna debido al silencio de la compañía ante una restrictiva ley relacionada con la educación sexual e identidad de género en Florida. En los últimos meses también se ha enfrentado a un escenario económico cada vez más adverso a nivel global.

Bob Iger, el hombre tras las operaciones más lucrativas de Disney

El nombre de Bob Iger está estrechamente asociado a The Walt Disney Company. El ejecutivo entró en la empresa de Mickey Mouse durante la década de los 90, cuando esta adquirió ABC, donde Iger trabajaba. No obstante, no fue hasta 2005 cuando el ejecutivo tomó las riendas de Disney como CEO.

Bajo su mandato, The Walt Disney Company adquirió empresas como Pixar, Marvel, Lucasfilm o 21st Century Fox. Todas ellas se convirtieron en operaciones sumamente lucrativas para la empresa norteamericana con el paso de los años. También se produjo bajo su mandato el lanzamiento de Disney+, la plataforma de streaming con la que pretenden competir con empresas como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video.

Bob Iger anunció en 2019 que abandonaría sus responsabilidades como CEO de Disney cuando su contrato finalizara a finales de 2021. En febrero de 2020, la compañía nombró a Bob Chapek como nuevo CEO, pero mantuvo a Iger como executive chairman y máximo responsable de la junta directiva hasta finales de 2021.