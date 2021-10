Tres meses después del inicio del conflicto, Scarlett Johansson y Disney han llegado a un acuerdo. Uno millonario, según los primeros indicios y fuentes de Deadline. Según adelantan The Hollywood Reporter, Variety y The New York Times, la polémica por el estreno de Viuda Negra en salas de cine y en el canal streaming de Disney+ de forma simultánea llega a buen puerto.

Viuda Negra era la esperanza de Disney y el Universo Cinematográfico de Marvel. Después de meses de atrasos, cancelaciones y cambios de estrategia, la película dedicada al personaje de Viuda Negra tenía fecha de estreno. Era el primero con el que Disney se arriesgaba en los cines tras meses de pandemia y el título protagonizado por Scarlett Johansson era su mejor baza. Sin embargo, y tras el fracaso de Tenet justo un año antes, la compañía no estaba dispuesta a arriesgar el potencial de uno de sus títulos más esperados. Disney decidía, entonces, estrenar también en su exitosa plataforma de streaming –bajo la fórmula de pago adicional– a la par que en los cines. Fue una buena estrategia: tanto en los cines como en la plataforma, la Viuda Negra de Johansson obtuvo unos buenos resultados teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y el cine en ese momento.

Viuda Negra recaudó unos 80 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno. Poco para Marvel, pero mucho para el contexto. En agosto, Disney publicaba que la película había generado 125 millones en Disney+ y 367 millones en taquilla.

Un acuerdo a futuro y con muchos intereses detrás

Y pese a los datos y el intento de salvar la película, los abogados de la actriz argumentaron que la decisión de Disney se realizó de forma unilateral. No cumplía con lo firmado en el contrato, el cual impedía que el título se estrenase en ambas plataformas de forma simultánea. Además, los ingresos de Scarlett Johansson se basaban en el resultado de Viuda Negra en taquilla sin tener en cuenta, por tanto, lo percibido en la versión streaming de Disney+. Los 20 millones de dólares que percibió la actriz por su papel no se ajustaban a la realidad, ya que el estreno simultáneo podría haber supuesto una pérdida de unos 50 millones de dólares en el feed de la actriz –cifra que los abogados exigieron al estudio en la demanda–.

Ahora, esta cuestión queda resuelta con el pago de una buena cantidad de millones a Scarlett Johansson. Así como mantener la puerta abierta a futuras colaboraciones de la actriz con una de las compañías de cine más grandes de Hollywood. De hecho, sobre la mesa aún queda el proyecto de La Torre Oscura, en este caso de la factoría Disney, en el que estaría colaborando la actriz. Llegar a un acuerdo era interesante para ambas partes. No solo para el Universo Cinematográfico de Marvel en un eventual intento de rescatar a Viuda Negra en alguno de sus actuales multiversos –posibilidad que nadie descarta-, también por el resto de colaboraciones a futuro que se puedan firmar con la popular actriz.

Por otro lado, la demanda de Johansson no ha caído en saco roto ni ha beneficiado solo a la actriz. Elisabeth Olsen, protagonista de WandaVision, ya se mostró a favor de su compañera. Añadía, además, su preocupación por la tendencia de favorecer a las plataformas streaming por encima del cine. Emma Stone, protagonista de Cruella, otro de los éxitos de Disney, también se mostraba a favor de Johansson e incluso se planteaba una maniobra similar. Al igual que Viuda Negra, Cruella fue otro de los estrenos simultáneos obligados por la crisis sanitaria por el coronavirus.