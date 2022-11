La duración de Black Panther: Wakanda Forever es uno de los temas que llama la atención. Son más de dos horas en los que la producción recrea cómo la mayoría de los personajes principales atraviesa el duelo. Este es uno de los aspectos por los cuales es la película más larga dentro de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, con una duración de 2 horas y 41 minutos. Sin embargo, la película pudo haber tenido una duración mayor, en una versión del director con escenas adicionales, según dijo el productor Nate Moore.

La gestión del duelo se manifiesta de distintas maneras, trayendo de vuelta recuerdos muy profundos o hechos recientes que influyen en las relaciones personales y la gestión emocional de los involucrados. Black Panther: Wakanda Forever está atravesada por la muerte de Chadwick Boseman, quien interpretó al Rey T'Challa y usó el manto de Pantera Negra. La entrada y salida de personajes dentro del relato es una perspectiva distinta sobre ese fallecimiento y su consecuencia dentro de Wakanda y sus habitantes.

Dentro de ellos, uno de los más afectados es el de Okoye, interpretada por Danai Gurira. Ella es una de las figuras más representativas de toda la narrativa relacionada con Wakanda. La general y una de las figuras morales más representativas de esa nación. Su trayecto está marcado por la pérdida progresiva de alguna de esas cuestiones. La duración de Black Panther: Wakanda Forever, finalmente, no es aún mayor porque prescindió de varias cuestiones. Una de ellas es la escena eliminada durante el proceso de edición tiene que ver con ella asimilando ese nuevo escenario.

La duración de Black Panther: Wakanda Forever, en otra versión, y una escena eliminada

Lo anterior se supo a través de una entrevista a Nate Moore, el productor del film, a Collider. Moore compartió algunos detalles sobre la duración de Black Panther 2. Estos invitan a pensar que la recreación del duelo y sus consecuencias fue aún más profunda. Sobre ellos, el realizador dijo:

“Muchos personajes tienen grandes escenas que la película que simplemente no se pudieron sumar. Ya es una película relativamente larga. Queríamos asegurarnos de que se sintiera lo más enfocada posible, mientras sucedía todo lo que estaba pasando. Pero hay algunas escenas eliminadas que son realmente geniales”.

Algunas de ellas se encuentran en la versión del director, Ryan Coogler, de acuerdo con la declaración de Nate Moore. De esa propuesta, varias no fueron aceptadas para el corte final. Moore detalló:

"Hay algunos de la versión del director que no se aprobaron. Con otros jugamos durante mucho tiempo, proyectándolos y proyectándolos varias veces. Somos conocidos por hacer muchos ajustes en la edición y por probar distintas cosas. Ryan, por cierto, también lo es. Entonces, la pregunta era: '¿Qué pasa con todo este material que está acá?'. Algunos de ellos están más cerca de completarse, otros son bastante crudos”.

La escena eliminada

Todo ese material daba para ofrecer una película de 4 horas, como refleja Screen Rant. Esto habría hecho de la duración de Black Panther: Wakanda Forever algo inédito dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Dentro de ese contenido, hay una escena protagonizada por Okoye. Nate Morro comentó a Collider lo siguiente:

"Ciertamente, hay una escena con Okoye y Ayo (Florence Kasumba) que es realmente interesante. Ocurre luego de que Okoye ha sido despedida. Ella reacciona ante el nuevo general y luego puedes ver lo que ella estaba planeando hacer antes de que ocurrieran los eventos de Namor (Tenoch Huerta), y el Talocan viniendo a Wakanda. En realidad, es genial”.

El film podría entenderse como un ensayo sobre la muerte y el duelo; un relato que, en un contexto mucho más optimista, entra por completo en una fase oscura sin traicionar el brillo que caracteriza al Universo Cinematográfico de Marvel. Lo más probable es que la duración de Black Panther: Wakanda Forever, en la versión del director Ryan Coogler, no sea vista a plenitud en la sala de cines. La franquicia no suele tener este tipo de libertades. Sin embargo, no se descarta que algunas de esas imágenes formen parte de otros proyectos.