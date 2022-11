Avatar: el camino del agua no solo despierta interés por ser la secuela de la película más taquillera de la historia. También llama la atención porque en ella se agrupan un puñado de actores reconocidos. En ese grupo, uno de los nombres más llamativos es el de Kate Winslet, siete veces nominada al Oscar y ganadora en una de esas ocasiones (The Reader). ¿Cuál será su papel dentro de esta trama y qué riesgos implicó?

Kate Winslet interpretará a Ronal, quien es parte del Clan Metkayina. La actriz es una de las personas de confianza del director de Avatar: el camino del agua, con quien hizo Titanic (1997). Winslet no se quedó encasillada en ese tipo de papeles y James Cameron, desde entonces, ha seguido a lo suyo: buscar nuevos retos cinematográficos. Eso es lo que representa toda la franquicia Avatar.

La relación profesional entre Kate Winslet y James Cameron, además de momentos cinematográficos, también ha dejado algunas anécdotas que dan color a ese vínculo. Una de las más recientes se produjo durante el proceso de preparación para Avatar: el camino del agua. Se trata de un film que estará marcada por ese recurso. Por tanto, los actores tuvieron que pasar bastante tiempo sumergidos.

El Clan Metkayina tendrá un papel relevante en Avatar: el camino del agua. Todo parte de la urgencia de los protagonistas Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, y Neytiri Omaticaya, encarnada por Zoe Saldaña. Ellos, debido a una amenaza, deberán adentrarse en Pandora para buscar aliados. Llegarán hasta las zonas de dominio Metkayina, quienes en un principio no los recibirán de la mejor manera.

Aunque el tráiler de Avatar: el camino del agua no ha mostrado mucha información al respecto, sí ha descubierto puntos de tensión entre ambas comunidades. Como Ronal, Kate Winslet interpretará a una de las referentes del Clan Metkayina. Ella es la esposa de Tonowari, encarnado por Cliff Curtis, el líder de esta población y una de las principales figuras del relato.

A juzgar por lo que sugieren las primeras imágenes, Ronal será una suerte de bisagra entre ambas poblaciones, mostrándose cercana a Jake Sully y Neytiri Omaticaya y procurando mediar con Tonowari. Quizá porque comprende que aquello que preocupa a Sully y Omaticaya es una amenaza a la que el Clan Metkayina también podría enfrentarse en un futuro. Sobre las características de su personaje, Kate Winslet comentó en la revista Empire:

Este clan está ubicado en una zona nombrada como "Arrecife de los Metkayina". Es una comunidad que vive entre árboles muy similares a los manglares que están sobre arrecifes repletos de colores. El Clan Metkayina cuenta con sus propios medios de transporte y, en caso de ser necesario, también puede establecer relaciones con distintas bestias para usarlas en combate.

Como parte del proceso de preparación para Avatar: el camino del agua, parte del elenco debió desarrollar habilidades subacuáticas. Sí, aunque pueda resultar extraño, debido al método de grabación de esta producción, fue necesario que los intérpretes se entrenaran en estas condiciones. En este sentido, Kate Winslet se lo tomó de la manera más profesional posible.

En declaraciones dadas a Empire, la actriz explicó que para su papel era necesario poder permanecer durante un tiempo prolongado debajo del agua. Esto debía hacerlo dentro de un tanque con unos 3400 litros de agua. Kate Winslet desarrolló una capacidad pulmonar tan notable que terminó superando un récord impuesto por Tom Cruise –un especialista en este tipo de tareas– en Misión Imposible: nación secreta: la intérprete duró 7 minutos y 14 segundos dentro de ese tanque de agua sin respirar.

El récord que tenía Tom Cruise era de seis minutos de duración. Sobre la curiosidad, la actriz explicó en Empire lo siguiente:

“Fue brillante y me sentí muy orgullosa de mí misma. Lo más asombroso para mí, como mujer de mediana edad, fue aprender algo no solo nuevo sino sobrehumano. Es maravilloso. Tu mente se desvanece por completo. No puedes pensar en nada, no puedes hacer listas en tu cabeza. Solo miras las burbujas que hay debajo de ti. Mis primeras palabras cuando resurgí fueron: ‘¿Estoy muerta?’. Sí, ¡pensé que había muerto!”.