El futuro de la saga Avatar depende, de forma literal, de la taquilla. Es decir, depende de los espectadores. Así lo comunicó James Cameron durante una entrevista en la que pone en duda la realización de Avatar 4 y 5, en caso de que la segunda, titulada Avatar: el camino del agua, no resulte en un éxito de taquilla. ¿Es solo una estrategia de mercado?

Puede que no. Después del estreno de Avatar en 2009, las noticias sobre una posible secuela quedaron en el ambiente. No se trató solo de una película relevante dentro de la ciencia ficción contemporánea, sino de la que en la actualidad es la producción más taquillera de la historia. En ese contexto se presentará Avatar: el camino del agua.

A esta película, en teoría, le seguirían tres más. Los títulos, según información de la BBC, serían: Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider y Avatar: The Quest for Eywa. Sin embargo, puede que esto quede en solo títulos, de acuerdo con James Cameron. Veamos qué dijo.

James Cameron y el futuro de Avatar, antes del estreno de Avatar: el camino del agua

La segunda entrega de la franquicia está marcada y no sin cierto ruido a su alrededor. Se trata de una producción que promete innovar en clave tecnológica, con James Cameron como artífice clave de esa evolución al momento de grabar y en la postproducción de la historia. A esto se suman algunos comentarios del director, en relación a la duración: será de tres horas.

20th Century

Cuando esa duración fue anunciada, James Cameron agregó que no esperaba quejas por parte de los seguidores y comparaba la experiencia con un maratón en alguna otra plataforma de streaming. El siguiente mensaje, en relación con la audiencia, está relacionado con el futuro de la franquicia. Para el cineasta, la prolongación del relato depende de los seguidores. En una entrevista para Total Film dijo:

“El mercado podría estar diciéndonos que hemos terminado en tres meses (si no resulta en las taquillas) o podríamos estar a medio terminar. Eso significa: ‘Está bien, completemos la historia dentro de la película tres y no sigamos sin fin’, si simplemente no es rentable”.

En ese escenario, no habría Avatar 4 ni Avatar 5. ¿Por qué ese recelo en relación con las posibilidades de la franquicia? James Cameron comentó a Total Film: “Estamos en un mundo diferente al que era cuando escribí estas cosas. Son dos golpes, dos cambios, la pandemia y el streaming”. Para el cineasta también puede ser una oportunidad para recordar “a la gente de qué se trata ir al cine. Esta película definitivamente hace eso. La pregunta es: ‘¿a cuántas personas les importa eso ahora?’”

Profundizando en relación con la recaudación de Avatar: el camino del agua, James Cameron dijo a Entertainment Weekly:

“El gran problema es: ¿Vamos a ganar algún maldito dinero? Las películas grandes y caras tienen que generar mucho dinero. Estamos en un nuevo mundo post-COVID, post-streaming. Tal vez esos números nunca se vuelvan a ver. ¿Quién sabe? Todo es una gran tirada de dados”.

Avatar: el camino del agua se estrenará el próximo 15 de diciembre.