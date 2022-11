Avatar: el camino del agua presentará nuevos retos para sus protagonistas. Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, y Neytiri Omaticaya, encarnada por Zoe Saldaña tienen una relación más estable. El tiempo ha pasado, en relación con la entrega de 2009, y esta pareja ya tiene hijos. La familia es uno de los ejes narrativos de la historia. Otro de los pilares del relato está asociado con ella: una amenaza externa los llevará a buscar apoyos. En ese viaje encontrarán al Clan Metkayina.

Los adelantos presentados, a través de un teaser y un tráiler, aportan algunas ideas en relación con esos pilares. Se descubre tanto a Jake como a Neytiri en plan paterno. La naturaleza se impone a la vista, no solo como algo atractivo. También es un personaje más, si se tiene en cuenta que es a través de ella que deben emprender un viaje y sus recursos serán los que favorezcan o no en ese trayecto.

En esos avances se presentaron algunas imágenes sobre el Clan Metkayina. Este no fue introducido en Avatar (2009). Por tanto, no hay mayores pistas. Sin embargo, se trata de una comunidad apartada de los límites presentados en el primer film. Mucho de lo que se mostrará sobre ella –si no todo– será nuevo dentro de este universo.

¿Qué se sabe sobre el Clan Metkayina,

clave en Avatar: el camino del agua?

A esta comunidad se les conoce como Los Metkayina. Son un clan Na’vi que vive en una zona denominada "Arrecife de los Metkayina". Su líder lleva el nombre de Tonowari y tiene como esposa a Ronal. Estos personajes serán encarnados por el actor Cliff Curtis y la actriz Kate Winslet, respectivamente.

De acuerdo con una descripción disponible en Lego, a propósito de un nuevo producto, se trata de una comunidad “enclavada en los árboles extraterrestres de Pandora, similares a mangles, sobre arrecifes de coral de vivos colores”. Los Metkayina cuentan con sus propios medios de transporte y sostiene sus propias relaciones con las bestias que estén a su alrededor.

En ese sentido, todo parece indicar que los vínculos entre seres seguirán teniendo un papel relevante dentro de Avatar: el camino del agua. Aún hay mucho por descubrir en relación con este clan, al que no se han hecho mayores referencias de forma pública. Sin embargo, se sabe que estará conformado por los siguientes miembros:

Tonowari , interpretado por Cliff Curtis.

, interpretado por Cliff Curtis. Ronal , encarnada por Kate Winslet.

, encarnada por Kate Winslet. Aonung , un papel de Filip Geljo.

, un papel de Filip Geljo. Tsireya , interpretada por Bailey Bass.

, interpretada por Bailey Bass. Rotxo, encarnado por Duane Evans Jr.

La duración de Avatar: el camino del agua será de tres horas. No es un detalle menor, si se tiene en cuenta que será necesario explorar la historia de Los Metkayina y presentarlos dentro de este universo narrativo. Por tanto, se intuye que un tramo importante de esa duración estará orientada a describir su tradición y costumbres. La película se estrenará el próximo 15 de diciembre.