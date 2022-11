Android Auto va a recibir una de sus mayores actualizaciones desde que vio la luz por primera vz hace ya más de 7 años. La versión de Android diseñada para las pantallas táctiles de más de 28 fabricantes de automóviles, va a recibir un lavado de cara, por fuera, y multitud de novedades y mejoras, por dentro. Su nombre en código, Coolwalk. Y aunque, hasta ahora, solo unos pocos han podido instalar Android Auto Coolwalk en sus vehículos o en sus terminales de pruebas, poco a poco va llegando a más usuarios.

Hace ya un año que Google anunció Coolwalk en su evento Google I/O de mayo de 2021. Y volvió a hablar de él en el Google I/O de 2022. Y se lo están tomando en serio, ya que esta potente actualización debía lanzarse este mismo verano. Con todo, unos pocos afortunados han podido probarlo en sus versiones privadas. Y con sus comentarios, Google ha incorporado cambios y mejoras para que su lanzamiento oficial sea todo un éxito.

La siguiente fase ya está aquí. Google pone Android Auto Coolwalk a disponibilidad del gran público. Eso sí. En versión beta pública. Y para poder verlo en tu automóvil o en tu terminal de pruebas deberás darte de alta en el programa beta de Play Store, la tienda oficial de apps de Google. Pero antes tendrás que instalar en tu smartphone Android Auto. Y como la demanda será alta, tal vez tengas que esperar a que haya un puesto libre para ti.

Algunos cambios de Android Auto Coolwalk

Para empezar, Google ha incorporado cambios en la propia interfaz, la parte más visible de Coolwalk. Y esos cambios difieren de los que se pudieron ver en la primera presentación de Android Auto Coolwalk en mayo del año pasado. Recordemos que el último rediseño de interfaz es de 2019. El propósito de estos cambios es que Android Auto se vea bien en cualquier hardware. O mejor dicho, pantalla. Hay que tener en cuenta que cada fabricante ofrece pantallas de distintas pulgadas. Y el escalado no siempre es del todo adecuado.

Otra de las grandes novedades es la multipantalla. Ahora es más cómodo, rápido y práctico el ver dos aplicaciones funcionar al mismo tiempo con un sistema de cards, tarjetas en castellano, que permite abrir dos o más apps en la misma pantalla. En las imágenes que publican varios medios como Android Police, destacan Google Maps y YouTube Music de forma simultánea. Además, cambiar entre aplicaciones es muy fácil gracias a la barra de tareas o dock inferior con apps, notificaciones y otros atajos. Y, por descontado, Google despliega por completo el tema Material You, presente desde hace tiempo en Android para smartphones.

En la parte de hardware compatible y en otros cambios internos, todavía es difícil saber qué hay de nuevo con Android Auto Coolwalk. Google está siendo muy poco comunicativa en este aspecto. Y lo poco que se sabe es por lo que “descubren” quienes tienen acceso a las versiones de prueba. Destaca el acceso rápido al Asistente de Google, un diseño de mapas mejorado.

Cómo actualizar Android Auto a Coolwalk

Por el momento, Android Auto Coolwalk está disponible solamente bajo el programa Beta de Google Play. Es decir, que tendrás que instalar Android Auto en tu teléfono, apuntarte al programa Beta y sincronizar Android Auto de tu Android con la pantalla de tu automóvil para actualizarlo. Si aún así, todavía no ves los cambios de Coolwalk, prueba a limpiar la caché de Android Auto en tu teléfono Android y sincroniza de nuevo con tu vehículo.

Recuerda que para apuntarte al programa Beta de una app en Google Play:

Instala previamente Android Auto en tu móvil

en tu móvil Abre Play Store de nuevo y ve a Gestionar aplicaciones y dispositivos > Instaladas

Toca la app Android Auto y busca “Únete al programa beta”

Pulsa en Unirme y confirma la acción

Si no ves el mensaje es que no hay plazas libres. Tendrás que esperar a que haya una. También puedes probar con descargar la APK de la beta de Android Auto con Coolwalk incorporado, pero es algo que entraña sus riesgos y que no deberías hacer a la ligera. Si vas a hacerlo, que sea en un entorno de pruebas, como el emulador oficial de Android.