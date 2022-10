Android 13 se lanzó oficialmente hace un par de meses, y Google ahora ha aprovechado para presentar su Go Edition; es decir, la versión destinada a móviles de gama baja. La misma estará disponible a partir de 2023 e incorporará novedades interesantes, como la introducción del lenguaje de diseño Material You.

Si bien dicha apariencia tuvo su estreno en Android 12, no fue incluida en la variante más limitada de ese SO. Es que la Go Edition en cuestión se había enfocado en ofrecer mejoras de rendimiento y más opciones de privacidad, y había dejado el apartado estético a un costado.

Por fortuna, Android 13 Go Edition se redime y adopta una interfaz gráfica idéntica a la de cualquier otro smartphone actualizado a las más recientes ediciones del software. Esto significa que, cada vez que los usuarios cambien de fondo de pantalla, el resto del sistema actualizará automáticamente su esquema de colores para que combine con él.

Otras características que el software hereda de la versión completa de Android 13 son los permisos de notificaciones y los ajustes de idioma por aplicaciones. La primera permite que los usuarios elijan explícitamente qué apps descargadas pueden enviar notificaciones push, mientras que la segunda brinda la opción de configurar que cada app se muestre en un idioma específico, sin importar el lenguaje configurado en el sistema del teléfono.

Android 13 Go Edition también llega con mejores actualizaciones

La promesa de mejores actualizaciones de software también dice presente en Android 13 Go Edition. Google explicó que esta variante incluirá la opción de instalar parches del sistema a través de Google Play. Así, los teléfonos se mantendrán seguros, incluso si se detecta alguna vulnerabilidad, sin necesidad de esperar a que se actualice el sistema operativo por completo.

Esto último también representa una gran mejora en comparación con generaciones anteriores. No olvidemos que muchos fabricantes solían no actualizar sus equipos con Android Go una vez que salían a la venta; especialmente en mercados emergentes. Y si lo hacían, no era con demasiada frecuencia.

Además, Android 13 Go Edition incluirá una versión de Google Discover que permitirá a los usuarios ver una selección de artículos y diferentes contenidos. Para acceder deben dirigirse a la pantalla principal del móvil y deslizar hacia la derecha desde el borde izquierdo de la pantalla.

En cuanto a la disponibilidad de Android 13 Go Edition, los de Mountain View no han brindado grandes detalles. Solo han mencionado que los primeros móviles en incorporarlo llegarán al mercado el próximo año, sin detallar modelos ni mercados. Lo que sí han recalcado desde Google es que, hoy en día, ya son 250 millones de dispositivos activos mensuales los que utilizan la versión más limitada de su SO móvil.