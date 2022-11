La quiebra de la empresa de criptomonedas FTX fue una de las grandes noticias de las últimas semanas. En especial, porque la plataforma de compraventa de divisas digitales era una de las más sólidas del amplio mundo de las criptomonedas. Que tuviera que acogerse al capítulo de la ley de quiebras norteamericanas demostró, otra vez, la fragilidad de un mercado en crecimiento. Los riesgos de los mercados financieros son uno de los temas históricos del cine, que ahora también incluye películas sobre criptomonedas.

Por supuesto, esta no es la primera ocasión en que el mundo bursátil, en su relación con lo digital, sufre una debacle. De hecho, durante el último lustro, las situaciones complicadas a nivel financiero y legal han sido parte del crecimiento del mercado. Como un terreno en constante transformación debido a su cualidad novedosa, el riesgo añadido a sus transacciones es inevitable. En concreto, cuando los millones de operaciones diarias pueden dar pie a diversos tipos de situaciones poco claras e incluso estafas masivas.

Una situación que el cine y, en especial, el mundo del documental intentan explorar de forma interesante y cuidadosa. Te dejamos cinco recomendaciones de películas sobre criptomonedas para comprender mejor ese fascinante mundo. En especial, sus singulares condiciones y la forma en que sus complicados mecanismos pueden ser caldo de cultivo para todo de situaciones sorprendentes. Un recorrido a través de una nueva manera de comprender el complicado y cada vez más complicado universo financiero de nuestra época.

Crypto, un básico de las películas de criptomonedas

Marty (Beau Knapp) es un auditor de Wall Street que admite tener poco conocimiento con respecto a “las nuevas formas de hacer dinero”. Lo que le pone en una situación complicada cuando debe comenzar la investigación de lo que parece un caso inexplicable. Un grupo transacciones bancarias parecen no solamente desaparecer del sistema de un banco, sino evitar cualquier fiscalización. Poco a poco, lo que parece una comprobación de rutina se convierte en una travesía a través del poco conocido mundo de las criptomonedas y sus peligros.

Esta película de criptomonedas analiza el mundo de las finanzas virtuales como un terreno sin reglas claras y, lo que es más peligroso, al margen de la ley. Marty descubrirá que lo que suponía que eran operaciones fraudulentas son, en realidad, una sofisticada estructura de diseño bursátil que desafía lo legal. Es entonces cuando el argumento toma decisiones efectistas para mostrar lo que la criptomoneda puede ser y desvirtúa por completo su concepto central. En especial, la relación del mundo virtual con un ámbito financiero más amplio.

Crypto, de John Stalberg Jr., fue una de las primeras películas en intentar explorar el mundo del bitcoin como parte de un argumento mayor. No obstante, es evidente que el argumento no las tiene todas consigo al intentar explorar en un terreno mayor y más complicado. Mucho menos, cuando se hace poco creíble a medida que el argumento especula sobre el mundo de la criptomoneda a través de la exageración. Con todo, la película logra analizar algunos puntos esenciales que acercaron al gran público a un tema por entonces inédito. Quizás su mayor logro.

The blockchain and us, criptos para el gran público

El largometraje de Manuel Stagars logra explorar una idea sustancial dentro de las películas de criptomonedas: su capacidad para cambiar el mundo. Se trata del primer intento documental de explicar el mundo del bitcoin al gran público. En especial, en un momento en que la información acerca del fenómeno se encontraba bajo un ámbito especializado muy lejano al lenguaje de masas. Esta película sobre las criptomonedas logró no solamente profundizar en el tema, sino también construir una mirada novedosa acerca de un nuevo mundo bursátil en plena expansión.

La narración, que analiza el impacto del bitcoin a nivel mundial, es un recorrido exhaustivo a través de sus puntos de mayor interés. Desde su creación en el 2008 a manos de Satoshi Nakamoto hasta la llegada del blockchain. El documental abarca el cambio de paradigma sobre el dinero. Particularmente, el valor bursátil y la nueva perspectiva con respecto a las finanzas que brindan las criptomonedas.

La producción incluye desde entrevistas con desarrolladores del sistema hasta antropólogos, lo que permite una visión amplia y bien planteada sobre el tema. Por si eso no fuera suficiente, también analiza las posibilidades futuras de las criptomonedas y su alcance en un mundo destinado a la virtualidad. Más que cualquier otro documental, The blockchain and us logró llevar al gran público el debate sobre un nuevo tipo de sistema financiero. Además, analizar su repercusión en el futuro. Toda una sorpresa con respecto a un tema hasta entonces desconocido y la mayoría de las veces incomprendido.

No puedes fiarte de nadie: A la caza del rey de la criptomoneda

Gerry Cotten murió un 9 de diciembre de 2018, en medio de un extraño cuadro médico que le provocó un colapso mientras se encontraba en Jaipur, India. Hasta entonces, había sido conocido como la cabeza visible de QuadrigaCX, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo.

Pero lo que parecía un final desafortunado para la historia de un empresario de vanguardia, se convirtió en un misterio que todavía carece de explicación. De repente, millones de clientes en todo el mundo descubrieron que la empresa retenía sus activos. Y lo que era aún peor, que al menos $180 millones de dólares “desaparecieron” de las transacciones de la empresa.

Poco a poco, la posibilidad de que la muerte de Cotten fuera un tipo de estafa elaborada llevó a varias de las víctimas a una investigación cuidadosa. ¿Realmente el empresario estaba muerto? La pregunta comenzó a surgir en foros especializados y, finalmente, un grupo de usuarios se puso a comprobar cada dato disponible ¿El resultado? Serios indicios sobre ocultamiento, despilfarro y, al final, una estructura de robo virtual que asombra por su audacia.

Esta película sobre criptomonedas muestra, en el clásico formato documental de Netflix, el largo camino que los agraviados por la caída de QuadrigaCX llevaron a cabo para demostrar lo improbable. Sin respuestas claras y todavía con el misterio convertido en un núcleo de debate mundial, lo ocurrido con Cotten sigue en el plano de la especulación. Pero, aún más, demuestra los riesgos de un mercado financiero naciente en el que nada es seguro y la mayor parte se encuentra al margen de la ley.

Finding Satoshi Nakamoto, una película sobre criptomonedas en formato corto

La creación del Bitcoin marcó un hito entro de la estructura financiera mundial. El documental Finding Satoshi Nakamoto, de Matthew Miele, investiga los orígenes del emprendedor y, en especial, el secreto que lo rodea. A pesar de haber cambiado el mundo bursátil con la creación de la moneda virtual, la identidad de su inventor continúa siendo un misterio. Tanto como para sorprender, e incluso preocupar, a todos los que están especializados en el mundo del bitcoin y sus consecuencias futuras.

Llamado con frecuencia “el Banksy de las criptomonedas”, Satoshi Nakamoto se convirtió en uno de los emblemas del poder del mundo financiero virtual. Los pocos indicios alrededor de su identidad continúan siendo parte de un enigma incómodo para empresarios y expertos. Esta película sobre criptomonedas intenta dar respuestas al tema, pero también profundizar en la forma en que esta nueva moneda cambió la noción sobre lo económico.

Con entrevistas que incluyen a Fred Ehrsam, cofundador de Coinbasae, hasta el recientemente caído en desgracia Sam Bankman-Fried, de FTX, el documental toca puntos preocupantes. Particularmente, la idea de que la identidad del creador de la criptomoneda sea algo más que un secreto bien guardado. ¿Se trata de un indicio de peligro del volátil mundo del bitcoin? El documental sugiere la posibilidad y, quizás, es el punto más intrigante sobre el tema. A mitad de camino entre la especulación y la investigación, logra explorar varios de los puntos más oscuros de Nakamoto con propiedad. Lo que es su mayor aporte al amplio debate sobre el todavía misterioso mundo del bitcoin.

Deep Web, más allá de las películas sobre criptomonedas

Más que una exploración sobre la criptomoneda, se trata en realidad de un recorrido a través de los peligros del mercado negro online. El director y guionista Alex Winter explora de manera inteligente las complejidades relacionadas con la utilización del mundo virtual como campo de venta clandestino.

Por si eso no fuera suficiente, plantea el hecho de que la peligrosa e inexplorada Deep Web pueda ser la puerta abierta a todo tipo de fraudes y estafas. Mucho más cuando la moneda virtual puede ser por completo irrastreable. En medio de una compra venta de todo tipo de posibilidades que rebasan cualquier control legal, el lado oscuro de la web es un misterio.

Pero también una mirada complicada respecto a lo relacionado con un espacio fuera de todo control legal. La película de criptomonedas incluso plantea la disyuntiva de si la Deep Web es en realidad el primer anuncio de lo que podría ser un territorio inexplorado e incontrolable. Uno, claro, en el que la criptomoneda puede ser el punto más alto de un floreciente mercado bursátil paralelo al conocido.