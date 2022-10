Pese al éxito de TikTok, Twitch o Instagram, YouTube sigue siendo la segunda página más visitada en todo el mundo. Y solo la supera Google. Pero eso no evita que YouTube intente alejarse de TikTok, que le sigue a la zaga, introduciendo cambios y novedades en su funcionamiento. Como los Shorts. Y también compite con Twitch, plataforma a la que han ido a parar muchos YouTubers cuando YouTube hizo cambios en su política de publicidad. De ahí que, además del clásico botón de Suscribirse a un canal de YouTube, desde hace un tiempo encontramos, en algunos canales, un botón más: Unirse a un canal de YouTube.

El botón de Suscribirse o Suscribirme es ya muy popular y apenas tiene secretos para quienes usamos la plataforma con cierta frecuencia. Si estás registrado en YouTube y te interesa conocer las novedades y nuevos vídeos o directos de determinado creador o canal, la mejor manera de enterarte es pulsando en ese botón. En adelante, verás sugerencias sobre sus publicaciones en la portada de YouTube y también en la sección de Suscripciones. Allí verás y sabrás cuando hay nuevos vídeos para ver.

Pero el botón de Unirse o Unirme a un canal tiene más miga. Está directamente inspirado en Twitch y es un intento por hacer las paces con los creadores de contenido y mimarlos para que vuelvan a su plataforma a subir vídeos y/o a hacer directos con público. Además, los usuarios salimos ganando porque tenemos una manera más de seguir nuestros canales favoritos y ayudarles económicamente. Si ya eres habitual de Twitch te sonará mucho. En cualquier caso, te explicamos cómo funciona.

Para qué sirve unirse a un canal de YouTube

El botón Suscribirse a un canal de YouTube lo encontrarás en todos los canales. Pero el botón Unirse a un canal de YouTube todavía no está en todas partes. Es más, por mucho que se popularice, la idea es que sólo lo utilicen canales de creadores particulares que necesitan financiación para mantener su canal. Precisamente, porque la idea de unirse a un canal está basada en el sistema de afiliados y socios de Twitch, que permite a los creadores de contenido incorporar publicidad u ofrecer regalos exclusivos virtuales a sus seguidores.

Sea como fuere, el botón Unirme lo encontrarás al lado de Suscribirme cuando entres a un canal de YouTube. Cuando lo pulsas pasas a ser miembro de ese canal. Eso hará que aparezcas en la lista de miembros de ese canal, junto a los demás miembros. Si sois muchos, tal vez no se te vea en portada. Más ventajas de ser miembro: “puedes comprar insignias públicas, emojis y acceso a las ventajas que ofrezca el creador de ese canal en el sitio y la aplicación principales de YouTube”. Por ejemplo, ver vídeos antes que el resto de usuarios, acceder a contenido exclusivo, tener acceso al chat durante los directos, etc. Dependerá de cada canal y creador. En la pestaña Comunidad del canal verás ese contenido exclusivo.

Es decir, que además de la publicidad, ayudarás a financiar el canal económicamente comprando objetos virtuales exclusivos como en Twitch. En concreto, “los creadores reciben el 70% de los ingresos reconocidos por Google que proceden de la función Miembros del canal, después de aplicar el impuesto local sobre las ventas y otros cargos (dependiendo del país y la plataforma del usuario). YouTube asume las comisiones de procesamiento de los pagos (incluidas las comisiones de tarjetas de crédito)”.

Cómo ser miembro de un canal de YouTube

Como se trata de poner dinero encima de la mesa, cuando pulses en el botón Unirme a ese canal de YouTube, se te pedirá que introduzcas unos datos de pago. La cantidad a abonar dependerá de cada canal y creador. Una vez seas miembro, verás un nuevo botón en ese canal de YouTube: Ver ventajas. Pulsa en él para conocer qué obtienes con ser miembro del canal.

En función de cómo esté configurado, te encontrarás con varios niveles. Cada nivel tiene un coste diferente y da derecho a unos u otros obsequios. En cualquier momento puedes cambiar de nivel pulsando en Cambiar nivel. En todo momento verás el precio de cada nivel y cuánto y cuándo tendrás que pagar.

Si te cansas de ser miembro de un canal, podrás darte de baja volviendo a Ver ventajas y pulsando en Dejar de ser miembro y cancelar ventajas. Cuando finalice la suscripción por la que ya pagaste, la siguiente no se te cobrará. Y al revés, puedes darte de baja y volver a darte de alta cuando quieras.

Para qué sirve el botón Gracias de YouTube

Además de con la membresía de un canal, pulsando el botón Unirse a un canal de YouTube, puedes apoyar a tus creadores favoritos de otra manera más. Con el botón Gracias, que en inglés han llamado Super Thanks, Super Gracias. Este botón o función “permite a los creadores obtener ingresos de una nueva fuente e interactuar con los usuarios que quieren demostrarles más agradecimiento por su contenido”. Es decir, que es una especie de botón Me gusta pero que se traduce en que el propietario del canal tenga una recompensa económica.

El botón Gracias no está en todos los canales. Lo encontrarás si el responsable del canal lo ha activado. Para ello, es necesario tener habilitada la monetización del canal, que el canal esté “ubicado” en uno de los países donde está disponible esta función y, finalmente, que no sea un canal de música con contrato de Grabación de Sonido Audiovisual (SRAV). Además, para que el botón Gracias aparezca en un vídeo, el vídeo no debe tener restricción de edad, ni estar oculto, ni ser privado, ni ser para niños, ni solicitar fondos de caridad, ni tener reclamaciones, ni tener comentarios desactivados ni ser un directo.

¿Qué ocurre si pulsas en ese botón? Puedes pulsarlo sin peligro alguno. Simplemente, aparecerá una ventana flotante preguntándote cuánto dinero quieres enviarle a ese canal. Desconozco si es así en todos los canales, pero en la prueba que hice podía enviar desde 2€ a 50€. No está nada mal como agradecimiento si te gusta ese canal y lo ves con frecuencia. Así, tras elegir la cantidad, pulsa en Comprar y enviar y se te cobrará la cantidad que has indicado. Si no tienes un método de pago configurado, tendrás que configurarlo en ese momento siguiendo las instrucciones que verás en pantalla.

Al igual que ocurre con el botón Unirse a un canal de YouTube, “los creadores reciben el 70% de los ingresos procedentes de Super Thanks (Gracias) que Google reconoce después de deducir el impuesto local sobre las ventas y las comisiones del App Store correspondientes en iOS. Los gastos de las transacciones (incluidas las comisiones de las tarjetas de crédito) corren a cargo de YouTube”. Además, para evitar triquiñuelas o donaciones accidentales, tienes un límite de gasto. “Puedes gastar hasta 500 USD al día o 2000 USD a la semana”.