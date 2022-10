A pesar de que Xbox Game Pass no ha dejado de crecer desde su introducción en 2017, y que hoy en día es el mejor servicio de juegos de la industria, no todo lo que reluce es oro. Esta semana, durante el informe financiero de Microsoft correspondiente al primer trimestre fiscal de 2023, se comunicaron algunos datos sobre el estado actual de la suscripción. Datos que, por cierto, no son positivos para los de Redmond.

Microsoft comunicó que, por segundo año consecutivo, Xbox Game Pass no cumplió la expectativas de crecimiento. Para el año fiscal 2022, la compañía tenía como objetivo hacer crecer su servicio —en términos de nuevos usuarios suscritos— en un 73%. Sin embargo, el porcentaje final quedó muy lejos: 28%. Es decir, menos de la mitad de lo que tenían en mente.

¿Es grave? Bueno, depende de la perspectiva por donde se mire. Si bien Xbox Game Pass no ha frenado su crecimiento, no lo ha hecho al ritmo que pretende Microsoft. El problema es que, cuando gran parte de la identidad de la plataforma Xbox se está centrando en la propuesta de valor de dicha suscripción, el hecho de no cumplir las expectativas financieras nunca será una buena noticia.

Phil Spencer, director de Xbox, declaró (vía Tom Warren) que estas cifras podrían estarse presentando porque ya han llegado a la mayoría de usuarios que tienen la intención de suscribirse a Xbox Game Pass. Afortunadamente, el panorama en PC es todo lo contrario, ya que el servicio ha tenido un crecimiento exponencial en esta plataforma.

"Estamos viendo un crecimiento increíble en la PC. En consola he visto una desaceleración del crecimiento, principalmente porque en algún momento has llegado a todos los usuarios de consola que quieren suscribirse."

Pese a todo lo anterior, en Microsoft insisten en que Xbox Game Pass es rentable. De hecho, representa aproximadamente el 15% de los ingresos totales de su división de videojuegos.

Microsoft necesita más exclusivos AAA que impulsen su servicio

Starfield

Identificar por qué Xbox Game Pass no está creciendo al ritmo deseado no tiene mucha ciencia. Si bien cuenta con un robusto catálogo de juegos, también es cierto que durante todo 2022 no ha recibido un solo título exclusivo AAA. Uno que sea capaz de tomar el estandarte de la plataforma e impulsar por sí solo el número de suscriptores.

A lo anterior debemos sumar que el juego que supuestamente debía sostener a Xbox durante un tiempo prolongado, Halo Infinite, está siendo gestionado de una forma lamentable por parte de 343 Industries. Fracasó en su intento por convertirse en un juego como servicio referente de la industria.

Sí, Microsoft tiene muchas propuestas exclusivas en desarrollo como Starfield, Forza MotorSport 8, Fable y The Elder Scrolls 6, pero el público no abrirá la cartera para pagar promesas; sino para disfrutar títulos ya terminados que puedan jugar en ese momento.

Xbox Game Pass, a la espera de una posible subida de precio

Esta misma semana, te contamos que Microsoft ve complicado mantener los precios actuales en las consolas y servicios de Xbox. Hace unas semanas, aprovechando que Sony comunicó un alza en el coste de la PS5 en casi todo el mundo, los de Redmond dijeron que no contemplaban un movimiento similar. El discurso, no obstante, ha cambiado.

"Hemos mantenido el precio de nuestra consola, hemos mantenido el precio de los juegos… y nuestra suscripción. No creo que podamos hacer eso para siempre. Creo que en algún momento tendremos que subir algunos precios en ciertas cosas", declaró Phil Spencer.

La buena noticia es que, de presentarse un aumento, no será antes de la temporada navideña. "Creo que en algún momento tendremos que subir los precios de ciertas cosas, pero al entrar en las vacaciones [de fin de año] pensamos que era importante mantener los precios", añadió. Si la subida se concreta, será interesante ver qué tanto afecta al crecimiento de Xbox Game Pass el siguiente año.