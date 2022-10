Entre la tensión construida por los personajes y el conflicto de espionaje que se produce en The Old Man, hay distintas referencias que se pueden notar. Una de las más evidentes tiene que ver con el protagonista, Dan Chase (Jeff Bridges) y sus particulares compañeros, dos perros rottweiler que lo acompañan en distintos escenarios, incluso más allá de lo legal.

Desde el primer capítulo, The Old Man deja clara la relación entre Dan Chase y sus perros: son algo más que una compañía, que mascotas pensadas para alegrar el día a día. Estos animales son bestias entrenadas para atacar a quien el amo marque. Eso propicia una sinergia entre los animales y el ser, conformando una suerte de bicho de tres cabezas. Los dos rottweiler y el personaje de Jeff Bridges.

Una de las interpretaciones posibles de esta relación puede tener su origen en la mitología griega. Dentro de las imágenes promocionales de la serie, una de las cuestiones que se remarca es a Dan Chase junto con sus perros. Cuando se hurga en los relatos míticos, se puede dar con una bestia de tres cabezas nombrado Cerbero. Aunque la lectura no debe ser literal, The Old Man es protagonizada por alguien que, en clave metafórica, evoca a esa figura.

Cerbero y The Old Man: una interpretación

El inframundo tiene una bestia que evita que alguien entre o salga del lugar por pura voluntad propia. Se trata de Cerbero, un perro de tres cabezas que forma parte de la mitología griega y está bajo palabra y deseo de su amo, Hades. Si bien en The Old Man no hay una referencia directa a este mito, el comportamiento de estos tres personajes invita a pensar en que hay una influencia.

Dan Chase y sus perros funcionan como uno solo, cuando se trata de atacar a otros o defenderse de otros. La relación alcanza tal grado de intimidad que los perros acompañan al protagonista de la serie de Disney+ incluso cuando debe asistir a un control médico para intentar espantar viejos fantasmas; hasta en los lugares que no son pet friendly entraron, a regañadientes de los encargados.

¿Qué plantea el relato a través de estos animales? Si bien no tienen una línea de diálogo, son entes activos dentro de la trama. Por tanto, es válido considerarlos como actores en The Old Man, con los matices pertinentes. Su influencia en la historia es clave para que Dan Chase pueda actuar con mayor libertad: las bestias aportan al personaje parte de la fuerza y la movilidad que ha perdido de forma progresiva por la vejez.

Entrando en otra capa de interpretación, ¿a quién sirve ese bicho de tres cabezas? The Old Man plantea un personaje que se ha alejado de los servicios de inteligencia, que durante treinta años ha escapado de ellos. En una suerte de reversión del mito, Dan Chase y sus dos perros sirven a sí mismos. Lo hacen con la intención de proteger el propio infierno que es el pasado del personaje.