Cuando se revisan las principales apuestas de Disney+, la sensación es que, más allá del Universo Cinematográfico de Marvel y todo el contenido relacionado con Star Wars, la oferta de la plataforma aún es un tanto limitada. Son narrativas que se nutren de casi cualquier contenido, con algunas de cuestionable realización. En ese sentido, encontrar propuestas que vayan en otra dirección dentro del servicio no es tan sencillo. The Old Man, aunque es original de FX, estará disponible a partir del 28 de septiembre en la plataforma, y llega para posicionarse como una opción notable.

Los protagonistas de la serie, Jeff Bridges y John Lithgow, bien valdrían su visionado completo. Con apenas siete episodios, su presencia dentro de la trama, en cada episodio, llena la pantalla. Aunque lo correcto es decir que se salen de ella. No es casualidad: se trata de dos de los mejores actores de la escena en la actualidad. Quizá, incluso, podrían verse como intérpretes de época, capaces de influir en distintas generaciones. The Old Man les permite mostrarse en un registro en el que pueden dar mucho de sí, un drama marcado por el espionaje y las relaciones humanas, sin que eso deba ser comprendido como un factor cursi.

Jeff Bridges interpreta a Dan Chase, un antiguo agente de la CIA que, debido a su pasado, comenzará a ser perseguido por Harold Harper, encarnado por John Lithgow. Buena parte del sentido de la serie podría resumirse de esta manera. La riqueza, en lo que a The Old Man se refiere, consiste en cómo se entrelazan el pasado y el presente de ambos en la narración. Eso genera una serie de referencias y tensiones clave dentro del suspense del relato. ¿El resultado? La sensación de querer ver todos los episodios sin parar.

The Old Man, un ensayo sobre el tiempo

A través de Dan Chase se plantea uno de los principales ejes narrativos: el pasado y la manera en que el individuo es capaz de lidiar con él. Cuando este tópico se plantea en un contexto de espionaje, alcanza otra dimensión. Las decisiones de un individuo no son solo eso, pasan a tener otra resonancia. Quienes están próximos a ellos también son parte de esa historia, aunque no lo sepan.

Dan Chase trae consigo el recuerdo de una esposa fallecida, misiones como parte de su trabajo y cadáveres que resaltan en su perfil profesional. También, los riesgos implícitos en las nuevas relaciones que establece. En particular, su vínculo con Zoe, interpretada por Amy Brenneman. La relación, que comienza como una casualidad, avanza hasta el punto de que ella se vuelve uno de los eslabones débiles del plan del protagonista, hasta revelarse ante él.

Zoe sirve de vehículo para describir cómo, de forma progresiva, el relato dominado por voces masculinas poco a poco da mayor peso a las femeninas. Junto con Angela, interpretada por Alia Shawkat, es uno de los personajes que se vuelven bisagra para el relato. Su desarrollo, sus decisiones, influyen de manera directa en cuanto pasa, mientras Chase sigue escapando de Harper. Como en el caso de los personajes masculinos, los femeninos también están marcados por su pasado.

The Old Man tiene momentos en los que recuerda a The Americans por la tensión entre los personajes y el peso de las apariencias. No es una casualidad. Esta última también es una producción original de FX. Aquello que parece una pose es, en esencia, algo que acerca o aleja a unos y otros según el caso. En esta situación, esa diferencia es lo que permite que uno siga, o no, dentro de la historia. Vida o muerte, mientras los recuerdos y hechos pasados sigue martilleando cabezas.

Más que una serie sobre espías

Fiel a la tradición contemporánea de varios relatos de este estilo, parte del pasado de los protagonistas está asociado con el Medio Oriente y Rusia. En ese enlace no se perciben aspiraciones en cuanto al valor histórico: ni se trata de un documental, ni parece estar inspirada en hechos reales específicos. The Old Man quiere contar la historia de cómo dos hombres, enlazados en algún momento por cosas de su profesión, ahora escapan de sí. Para hacerlo, se apoya en un valor dentro de este tipo de historias, marcadas por el suspense: el silencio.

Todo lo relacionado con la puesta en escena, desde la música hasta la fotografía, pasando por las pausas que el guion propicia, contribuyen a darle peso al silencio. Al suspense, a que cada trama se asiente en el paladar del espectador para que pueda saborearla y digerirla de mejor manera. Así se produce una sorpresa tras otra. En The Old Man, cada decisión es más que una acción: destapa una parte del pasado de esos personajes, recreado a través de flashbacks bien logrados.

Aunque parezca un detalle menor, la correcta edición entre los momentos narrativos propicia tanto la tensión como el crecimiento de los personajes. Se entienden, de mejor forma, tanto sus miserias como sus búsquedas; sus antecedentes y pendientes. Esto, sin dejar de lado la acción, necesaria en un relato marcado por el espionaje. Estos tramos se compaginan de buena forma con el fondo de esta historia. Ver cómo los protagonistas atraviesan múltiples debates éticos con el fin de sobrevivir y salvar, dentro de lo posible, a los suyos.