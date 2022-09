El estreno de The Old Man en Disney+ pone en escena a Dan Chase, interpretado por Jeff Bridges. Se trata de un ex agente de la CIA experimentado, bastante adulto. Su relato comienza exponiendo varios de sus fantasmas. No solo la posibilidad de que el servicio de inteligencia ajustes cuentas pendientes con él. Hay aún más alarmante para el personaje: atravesar sus últimos años de la misma forma como los cruzó su esposa.

Una de las primeras escenas de The Old Man la muestra a ella en el suelo, indefensa, mientras Dan Chase se acerca con la intención de consolarla, atenderla, darlo algo similar a un refugio. Entonces, de forma progresiva, se va descubriendo que ese techo que él aspira a darle no podrá ser del todo efectivo porque ella no recuerda quién es: “No soy la que se casó contigo”, dice Abbey Chase, interpretada por Hiam Abbass.

Dan Chase se aferra a ella. A la pregunta de Abbey Chase sobre quién es, él responde: la mujer que prometió cuidarme. Aunque toda la escena pueda contrastar con la presentación inicial de The Old Man, una historia sobre espionaje y tensiones internas, ese aspecto emotivo marca buena parte del sentido del personaje encarnado por Jeff Bridges. Su familia será eje y ese pasado, ese trauma en el que la memoria se va difuminando, marca la narrativa.

¿Dan Chase sufre la Enfermedad de Huntington?

La respuesta inmediata, a partir de la evidencia médica que comparten en The Old Man, es que Dan Chase experimenta la Enfermedad de Huntington. Se sabe que es esa enfermedad cuando, más adelante en la serie, él la menciona en un diálogo. Luego de lo ocurrido con su esposa, monitorea de forma detallada su organismo para ser consciente de cualquier síntoma que pueda presentarse. Se trata de un mal en el que las neuronas se degeneran de forma progresiva a través del tiempo. El detalle no queda ahí, en el chequeo médico. Durante una conversación con su hija, ambos parecen establecer una dinámica de monitoreo a partir de preguntas clave.

Entonces, desde la narrativa comienza a jugarse con este aspecto. ¿Puede que todo lo que esté atravesando Dan Chase sea producto de su imaginación? Diversos escenarios sirven como disparadores de viejos recuerdos. Si no ocurre lo anterior, ¿cuán dramático puede ser, para un espía, perder de forma progresiva sus recuerdos o alejarse de sus habilidades cognitivas y físicas, esas que, en determinados contextos, son esenciales para que siga con vida? El accionar de protagonista ofrece otra respuesta: más allá del envejecimiento, aún es capaz de afrontar distintas situaciones.

El relato alterna entre momentos pasados y presentes, sugiriendo que Dan Chase y la sombra de la Enfermedad de Huntington ocurren en dos tramos. El de los días vividos y el de los hechos que suceden en la cotidianidad. El personaje está atrapado en ese diálogo entre épocas. El recurso sirve para contar su historia de origen, parte del conflicto ocurrido en 1987, ese por el cual lo buscan. También es una forma de describir el apego y temor del personaje a perder de forma progresiva sus habilidades y memorias.

The Old Man y algunos síntomas de la Enfermedad de Huntington

Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1872, por el doctor George Huntington, por el cual lleva su nombre. Este especialista reconoció el carácter hereditario de la misma. Aunque en The Old Man no hay una relación familiar entre Dan Chese y su esposa, asociar sus temores con el padecimiento sirve para construir al personaje: es tal la dimensión de su temor por lo experimentado con su pareja que teme vivir algo similar.

La Enfermedad de Huntington presenta distintos tipos de síntomas, debido a trastornos de movimiento, cognitivos y psiquiátricos. De ahí su gravedad, capaz de afectar a distintas áreas del ser. En ese contexto, algunas de las manifestaciones que pueden llegar a presentarse son las siguientes:

Dificultades en cuanto a organización, al no poder fijar prioridades o hacer foco en tareas.

Inflexibilidad, de acción y pensamiento, derivando en cambios en la conducta.

Sensación de irritabilidad, tristeza o apatía.

Aislamiento social.

Trastorno obsesivo compulsivo.

Esta información se presenta a modo descriptivo. Lo ideal es que cada persona pueda tener un diagnóstico médico, en caso de sospechar alguna enfermedad de este estilo. Con base en lo anterior, y volviendo a la relación de Dan Chase y esa enfermedad en The Old Man, es válido pensar que ese fantasma es uno más dentro de una amplia estela de dudas y temores en relación con su pasado. Esta serie se estrenó el pasado 28 de septiembre en Disney+.