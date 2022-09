En The Old Man, uno de los recientes estrenos de Disney+, confluyen distintos relatos e influencias. Puede ser visto como una historia de espías, una historia sobre la relación entre padre e hija o como un ensayo sobre el tiempo y las consecuencias del pasado en el presente y en el entorno de cada persona. En ese sentido, hay varios antecedentes notables que también convendría ver.

Se trata de series que, como The Old Man, usan la trama policial y el espionaje para contar diversas historias. En el caso de esta serie, Jeff Bridges es un ex agente de la CIA que comienza a ser perseguido por otro agente, un antiguo compañero de trabajo. Unos y otros se conocen y, de alguna forma, a través de los distintos capítulos, se van probando. En ese viaje, Dan Chase, el personaje interpretado por Bridges, involucra a su hija y a otra mujer.

De esa manera, The Old Man suma distintas capas y personajes a la historia principal que quiere contar. Ellas, así como otros involucrados, toman parte en el relato, crecen e influyen en él para enriquecer las interpretaciones y lecturas simbólicas sobre el mismo. Como esta serie de Disney+, hay otras historias que también tienen diversos niveles y que cuentan con lo policial y el espionaje como vehículo para explorar la condición humana. Recomendamos las siguientes.

Tres series para ver después de The Old Man

Dentro de esta lista breve de recomendaciones, hay dos obras que se consideran clásicos contemporáneos dentro del formato de series de televisión. Empieza con ellas.

The Americans

¿Puede una pareja rusa instalarse en Estados Unidos, en contexto de Guerra Fría, y parecer ciudadanos estadounidenses comunes? The Americans prueba que sí. Aunque con bastante esfuerzo por parte de los involucrados.

Esta serie, estrenada en 2013, está protagonizada por Keri Russell y Matthew Rhys. En relación con The Old Man, este relato explora aún más las tensiones familiares y personales que pueden producirse entre espías.

Puedes ver The Americans en Disney+.

Breaking Bad

Una de las mejores series de la historia, emitida desde el 2008 hasta el 2013. Si bien no es de manera formal un relato sobre espías, sí tiene el factor policial, la intriga y el pulso entre el bien y el mal que también está presente en The Old Man. En Breaking Bad, sus personajes son transformados de forma progresiva por las distintas acciones; lo preciso es decir que son devorados por esas acciones. Ocurre algo similar en la historia protagonizada por Jeff Bridges.

Slow Horses

A diferencia de las dos series anteriores, en las que se alternan espacios familiares con los profesionales, en Slow Horses predomina el espionaje. Sus protagonistas crecen partir de sus profesiones, de su pasado y los riesgos que el presente les impone. La serie, disponible en Apple TV+ representó el debut, en formato televisivo, de Gary Oldman y se estrenó en abril de este año.